Grote schuurbrand Vrakkinkweg | sein brandmeester gegeven

GROENLO – De Brandweer is donderdag 24 december rond het middaguur uitgerukt voor flinke schuurbrand aan de Vrakkinkweg in Groenlo. Tijdens werkzaamheden is in een schuur met boor- en zaagmachine brand ontstaan. De brand werd snel opgeschaald naar een grote brand. Dat betekent dat drie tankautospuiten ter plaatse zijn evenals materieel voor waterwinning.

Omdat er veel rookontwikkeling was en er veel bebouwing in de omgeving is adviseerde de brandweer om ramen en deuren te sluiten en eventuele afzuiging van de woning/pand uit te zetten. Ook trok de rook richting de N18. maar maar het verkeer had er geen last van.

De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. De schuur is zwaar beschadigd. Oorzaak brand is niet bekend. De brandweer blijft aanwezig voor nabluswerk.