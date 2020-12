WINTERSWIJK – Op dinsdag 22 december werd de nieuwe Cliëntenraad voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) ingesteld. De Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB nam afscheid en bestuurder Marja Weijers verwelkomde de nieuwe Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van het SKB en adviseert de Raad van Bestuur bij cliënt gerelateerde zaken.

Eigen Cliëntenraad is onmisbaar

Per 1 januari is het SKB weer een zelfstandig ziekenhuis. Een eigen Cliëntenraad is daarom onmisbaar en bovendien wettelijk verplicht voor zorginstellingen. Bestuurder Marja Weijers: “Dit is een belangrijk moment en een mooie volgende stap voor het SKB. Het is van belang dat onze patiënten goed vertegenwoordigd worden. Dat komt helemaal goed met de nieuwe Cliëntenraad. Namens alle patiënten en medewerkers van het SKB wens ik de nieuwe Cliëntenraad veel succes met de uitvoering van haar taken. We kijken uit naar een prettige samenwerking”.

De leden van de nieuwe Cliëntenraad

De leden van de nieuwe Cliëntenraad zijn Johan Winkelhorst, Joke Ellekamp, Raymund Roos, René Buenk, Jim Boester en Jopie van Rossum.

Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB

Tijdens de instelling van de nieuwe Cliëntenraad ontvingen de leden van de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB een attentie om hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. De Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB vormde een werkgroep die de werving en vorming van de nieuwe Cliëntenraad op zich nam. Tot aan de instelling van de nieuwe Cliëntenraad had de werkgroep alle rechten van de Cliëntenraad, zoals de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur over de kwaliteit van zorg, veiligheid, privacy en overige cliënt gerelateerde zaken.