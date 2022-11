Check je toeslagen als er iets verandert in je leven

Meer dan de helft van de Gelderlanders heeft recht op toeslagen. Ontvang jij ook toeslagen om een deel van je kosten voor zorg, huur of de zorg voor je kinderen te betalen? Kijk dan regelmatig of je gegevens nog kloppen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. En geef veranderingen, zoals in inkomen, meteen door. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Om iedereen die toeslag ontvangt hierop te wijzen, start Dienst Toeslagen een campagne.

In een jaar kan veel gebeuren. Misschien ga je trouwen of krijg je een nieuwe baan. Dan is het belangrijk dat je je gegevens aanpast via Mijn toeslagen. Coert Kleijwegt, directeur Dienst Toeslagen: “Veel mensen gaan ervan uit dat Dienst Toeslagen veranderingen in het leven van mensen automatisch doorkrijgt, zoals verandering van loon. Maar dat is niet zo. Veranderingen moet je zelf doorgeven. Alleen dan wordt de hoogte van jouw toeslag aangepast op je nieuwe situatie. Geef je geen veranderingen door, dan wordt pas na afloop van het jaar duidelijk dat je situatie anders was. En dat je te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Kreeg je te weinig toeslag? Dan krijg je dat alsnog. Heb je te veel gekregen? Dan moet je dat terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat je zelf regelmatig je gegevens checkt en veranderingen doorgeeft.”

Vijf tips om je op weg te helpen

1. Check welke veranderingen jij moet doorgeven

Misschien ga je trouwen of krijg je een kind, koop je een huis of verandert je huur, heb je thuiszorg nodig of verander je van baan en inkomen. Dat heeft allemaal invloed op je toeslag. Kijk op toeslagen.nl wat je nog meer door moet geven.

Bereken jouw inkomen voor je toeslagen met de rekenhulp.

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van jouw inkomen. Gebruik de rekenhulp Pas je gegevens aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl.

Hoe sneller je een verandering doorgeeft, hoe beter. Dan wordt jouw toeslag aangepast op je nieuwe situatie. Als je jouw nieuwe loon bijvoorbeeld pas twee maanden later doorgeeft, krijg je misschien twee maanden lang te veel of te weinig toeslag. Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan kan je veranderingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.

Krijg je meerdere toeslagen? Je hoeft je gegevens maar één keer aan te passen.

Verandert bijvoorbeeld je inkomen? Dan hoef je jouw inkomen maar één keer te veranderen op Mijn toeslagen. Dienst Toeslagen past dan al jouw toeslagen aan op je nieuwe situatie. Heb je een toeslagpartner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent of samen een koophuis hebt? Vergeet dan niet om veranderingen in het inkomen van jouw toeslagpartner ook door te geven. Twijfel je of jij een toeslagpartner hebt? Check het op toeslagen.nl Flexibel inkomen? Controleer regelmatig of je inkomen nog klopt.

Doe dat bijvoorbeeld elke drie maanden. Weet je nog niet goed hoeveel je gaat verdienen? Schat je inkomen dan liever iets hoger in. Hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je kunt krijgen. Zo verklein je de kans dat je te veel toeslag krijgt en moet terugbetalen.

Nog geen toeslagen? Check deze tip!

Ontvang jij nog geen toeslagen en verandert er iets in je leven? Misschien heb je recht op toeslagen. Maak een proefberekening om te zien op welke toeslagen jij mogelijk recht hebt.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie over de verschillende toeslagen. Staat je vraag er niet bij of heb je hulp nodig bij het doorgeven van wijzigingen? Maak dan een afspraak bij een toeslagenservicepunt. Kijk op toeslagen.nl/hulp welke er bij jou in de buurt zijn.

