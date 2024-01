HCW D1-HV Grol D1

WINTERSWIJK / GROENLO – Zondag 14 januari speelden de D1-meiden hun eerste handbalwedstrijd van het jaar 2024. Deze wedstrijd, gespeeld in Winterswijk tegen HCW D1, was een confrontatie tussen de nummer twee van de competitie, HV Grol, en de nummer acht, HCW.

De vorige wedstrijd tegen HCW werd nog even in de auto besproken; dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. Tijdens het warmgooien werden nieuwe of onbekende spelers opgemerkt, wat zorgde voor gezonde spanning voorafgaand aan de begroeting. Die wedstrijd werd destijds ruim gewonnen met 13-3.

Afgelopen training hebben de meiden gefocust op snelle aanvallen en omschakeling, om zo de verdedigers voor te zijn op weg naar het doel.

In deze wedstrijd speelde Rosa middenvoor en wist ze direct verschillende ballen te onderscheppen, wat leidde tot snelle omschakelingen en overname van de aanval. Hierdoor kwamen ze al snel op een voorsprong van 0-3. Evie zette als rechteropbouw goede druk, waarna Do vanuit de hoek kon instarten en de bal van Evie ontving, die ze mooi afrondde. Ook Nina en Jente vonden elkaar goed met mooie één-tweetjes, wat leidde tot veel scoringskansen. Verdedigend stonden Celize, Mies en Reza sterk aan de rechterkant, zelfs tegen een grotere tegenstander. Celize wist op tijd uit te stappen om scoring te voorkomen. En als HCW toch door de verdediging brak, stond Isis de R. klaar; zij hield in de eerste helft zelfs de nul, wat leidde tot een ruststand van 0-8.

In de tweede helft zetten Isis en Rosa hun sterke spel voort met veel onderschepte ballen. Jente wist het doel goed te vinden en scoorde of verdiende een 7-meter worp. Nina stopte enkele mooie schoten, wat snelle tegenaanvallen mogelijk maakte. Rosa stond al vrij op de cirkel toen Celize haar met een prachtige pass bereikte. De eindstand was 2-18.

De D1 kijkt vol goede moed uit naar de wedstrijd van volgende week tegen de nieuwe tegenstander uit Arnhem, DFS. Gelukkig is hun dansende teamgenootje, Isis van B., er dan ook weer bij. Ze spelen om 9.55 uur thuis in sportpark Den Elshof.