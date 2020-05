GROENLO – De politie heeft in de avond van 18 mei een hennepkwekerij aangetroffen aan de Willem Alexanderhof in Groenlo. Daarbij heeft de politie een aanhouding werd verricht.

De politie vraagt of er aan de Alexanderhof of in de nabije omgeving dingen zijn opgevallen, bijvoorbeeld personen of vervoermiddelen. Mocht u iets gezien hebben dan kunt u contact opnemen via 09008844 of anoniem 08007000.

