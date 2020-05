Bibliotheek weer open!

De Bibliotheken gaan weer open! Vanaf maandag 18 mei is het weer mogelijk om zelf boeken uit te zoeken in de Bibliotheek. Natuurlijk wel met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, die uit het landelijke protocol vloeien, maar we zijn er blij mee. De openingstijden worden tijdelijk iets anders dan normaal: we openen namelijk alle vestigingen (in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) van maandag tot en met vrijdag van 13.30-17.30 uur. De AfhaalBieb blijft ook bestaan.

Alleen inleveren en lenen mogelijk

Tijdens die middagopenstellingen kunnen er boeken ingeleverd en nieuwe boeken gehaald worden. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld de krant of een tijdschrift ter plekke te lezen, een kopje koffie te drinken aan onze leestafels of een kopietje te maken. Deze zogenaamde verblijffunctie mogen we, net zoals onze activiteiten, helaas nog niet opstarten. Maar zelf boeken uitzoeken is dus wel mogelijk, daarbij rekening houdend met een maximaal aantal bezoekers dat per vestiging tegelijkertijd toegelaten mag worden. Het kan dus zijn dat er buiten even op de beurt gewacht moet worden, voordat men naar binnen mag. Boeken uitzoeken gebeurt met een mandje, zodat het aantal bezoekers dat zich binnen bevindt direct duidelijk is. De boeken die ingeleverd worden blijven enkele dagen staan in een speciale kast, voordat ze weer geleend kunnen worden.

Heel belangrijk is het om de aanwijzingen van het personeel te volgen, want veiligheid gaat boven alles.

AfhaalBieb

De zeer gewaardeerde AfhaalBieb, die vanaf begin april vele honderden leden blij heeft gemaakt, blijft bestaan! Iedereen die het niet prettig vindt om de Bibliotheek te bezoeken als er ook andere leden aanwezig zijn en/of tot een risicogroep behoort, kan gewoon weer een formulier invullen om onze verrassingstasjes op te (laten) halen. Dat ophalen zal dan in de ochtenduren gepland worden, waardoor er geen kans bestaat dat men andere leesliefhebbers tegen het lijf gaat lopen. Aanmelden voor een AfhaalBieb-tasje kan op www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.

Het is voor afhalers ook mogelijk om op die woensdag- of vrijdagochtend boeken in te leveren in een speciaal daarvoor klaargezette bak.

Inleveren op de donderdagen vervalt

Het was enkele weken mogelijk om op donderdag van 10.00-13.00 uur boeken in te leveren, deze mogelijkheid gaat vervallen vanaf 18 mei. Vanaf die datum kan er elke middag ingeleverd worden.

Goed om te weten

Van alle geleende boeken waarvan de leentermijn in de sluitingsperiode afloopt, is de leentermijn verlengd tot begin juni. Direct in de eerste week inleveren is dus niet noodzakelijk.

Het is nog niet mogelijk om te reserveren. Er wordt wel hard aan gewerkt om ook deze functie weer open te zetten.

Vragen en/of opmerkingen over het inleveren en lenen? Kijk op onze site voor aanvullende info (www.oostachterhoek.nl) of neem contact op met het Servicebureau, dat op werkdagen van 9.00-13.00 uur en van 13.30-17.30 uur bereikbaar is op 088-0062929.

