Het Grolse Boys Eindfeest!

GROENLO/VOOR BELTRUM – Vorig weekend was het eindelijk zover, nadat Grolse Boys in 2020 officieel is gefuseerd met zustervereniging Grol. Het eindfeest, we hebben door tussenkomst van Corona er 2 jaar op moeten wachten, maar zoals een bekend gezegde luid; “wat in het vat is verzuurd niet” en dat is afgelopen weekend maar wat duidelijk geworden!

Wat hebben wij allemaal uitgekeken naar zaterdag 28 mei 2022. Het moment dat wij nog één keer met zijn allen als oud leden samen zouden zijn in de voor ons zo vertrouwde en gemoedelijke Boys sfeer. Doordat het Wilgenpark reeds in handen is van de gemeente Oost Gelre zijn wij hiervoor uitgeweken naar het terrein van Halfweg Beltrum, tevens de thuishaven van DVV. Vandaag is deze locatie tijdelijk omgedoopt voor Boys in Rosso L’ultimo.

De organisatie heeft een pracht van een dagprogramma in elkaar gezet om nog één keer het gevoel van de Boys familie te laten zegevieren. Deze dag zijn wij gestart met een 7 tegen 7 voetbaltoernooi. Hiervoor hebben zich 9 teams opgegeven met een bovengemiddelde selectie wat dus al een prachtige opkomst heeft van een kleine 100 spelers! Tel hierbij de aanhang en het nageslacht bij en je hebt al een goed en gezellig gevuld terrein.

De organisatie heeft voor de kleintjes een springkussen, schmink en ballonnentovenaar gezorgd. De zandbak en andere speel attributen maakten dat ook alle kids zich naar hartenlust konden vermaken.

Het was letterlijk een warm weerzien van verschillende spelers waarbij enkelen elkaar al meer dan 10 jaar niet meer hebben gezien maar het was als de dag van gisteren. Zo waren er verschillende teams van toen, als ook van de laatste Boys jaren.

Zo waren er de Old Stars onder leiding van Peter Berentsen, een mengeling van oud zondag 1ste spelers in combinatie met een aantal jeugdspelers. Een zaterdag kampioenschapsteam van 2013 onder leiding van oud-trainer Raymond van der Heiden onder de naam Pappi’s Promootjes 2013. Het oude zaterdag 1 team met oud doelman en topscoorder Guido Klein Gebbink onder de naam Red Boys 80’s. Ook de oude A1 All Stars ’97 met aanvoerder Barry Janssen, op enkele spelers na, compleet onder toeziend oog van leider Martin Jansen die ondanks zijn lichamelijk klachten toch op deze dag erbij aanwezig kan zijn.

Zoals gezegd ook een aantal teams van de afgelopen jaren met de uitgesproken namen zoals SC Paderjorn, 4e helft, Nico’s Damphok, Boys Foi Tog en Bennie Buut’nkant.

De wedstrijden werden met veel plezier gespeeld. Een toernooi dat volledig in het teken staat van meedoen is belangrijker dan winnen. Toch waren er natuurlijk wel een paar prijsjes te verdelen. Na de poulewedstrijden is het tijd voor de kruisfinales. De strijd om de derde plaats is, na een penalty strijd met Pappi’s Promootjes 2013 gewonnen door A1 All Stars ’97. De tweede plaats is er voor de Old Stars en Nico’s Damphok pakte de eerste plaats. Na de prijsuitreiking van het toernooi wordt er onder het genot van een biertje en een bitterbal gezellig buiten aan de diverse biertafels nagepraat over de wedstrijden en natuurlijk de nodige herinneringen van vervlogen jaren. Nadat de meeste hebben gedoucht was het tijd om wat te eten. Een aantal gingen huiswaarts maar voor de blijvers is de snackwagen van De Timp er om de buik te vullen.

Heel langzaam loopt het richting 19:30 uur en komen de eerste feestvierders voor het eindfeest de tent al binnengelopen. De start van een prachtig eindfeest! Het muziekduo Bart en Alex trapt af voor hun eerste setje muziek. De sfeer zit er vanaf het begin er goed in, de vrijwilligers achter de tap weten iedereen van hun gewenste drankje te voorzien. Na het eerste setje muziek is er dan toch tijd voor een kleine huldiging. Tijdens de afsluitende voetbalmiddag 2 jaar geleden zijn er al veel leden in het zonnetje gezet om uiteenlopende redenen. Vanavond wordt onze vrijwilliger Radomir Repija in het zonnetje gezet. Hij gaat over een kleine 2 maanden weer terug naar zijn vaderland en dit is er dan een pracht voor een moment voor. Arjan Paf heeft een aantal mooie dankwoorden die Radomir, zeker als de familie aansluit en een prachtig bedrukt shirt krijgt uitgereikt, emotioneel is geraakt! Een man, net als vele andere vrijwilligers waar wij als club altijd trots op kunnen zijn en blijven!

Hierna is het muziekale duo Bart en Alex weer aan zet voor het vervolg van het feest! Zo loopt langzaam het feest de avond in en is het tijd voor de hoofdact Dries Roelvink. Dries gooit er een aantal covers in en een aantal eigen nummers. Stiekem hadden we er wel iets meer van verwacht, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Uiteindelijk zijn wij allemaal de hoofdgasten van ons eigen feest. Nadat Dries de feesttent heeft verlaten wordt zijn plek ingenomen door de DJ. Met opzwepende beats wordt de avond uiteindelijk tot in de late uurtjes gefeest.

Oud leden van de Grolse Boys dank, nee…… duizendmaal dank voor een prachtige en gedenkwaardige dag! Wij hebben het feest gevierd zoals vele feesten bij de Boys, de gezelligheid en gemoedelijkheid maken dat wij op deze manier met trots op het tijdperk Grolse Boys kunnen terugkijken en misschien zit er zelfs nog wel een reünie in het vat want dit feest smaakt eigenlijk wel naar meer!

