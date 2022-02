Technhiekdag Achterhoek

VARSSEVELD – VNO-NCW Midden, 8RHK ambassadeurs en Kramp organiseren samen met regionale partners en het bedrijfsleven op zaterdag 11 juni a.s. een Techniekdag in de Achterhoek. Van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Kramp in Varsseveld.

Op de Techniekdag kunnen jongeren van 8 tot 14 jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Scholen en bedrijven presenteren doe-activiteiten zodat de bezoekers spelenderwijs kennismaken met techniek.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van jongeren voor techniek? Meld je dan gratis aan als standhouder!

De stand voor jou als bedrijf is gratis, we vragen enkel om je enthousiasme, tijd en een leuke doe-activiteit voor de bezoekers.

