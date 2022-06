Op reis in de buitenlucht met Meet-Inn

BERKELLAND – Het afgelopen seizoen kende voor vele ups en downs door de maatregelen rondom de pandemie. Nu alles weer kan, staat de zomer voor de deur. Meet-Inn organiseert op 12 juni een bezinningsbijeenkomst waar deze keer live muziek centraal staat en er stil wordt gestaan bij op reis gaan.

Van online koffie drinken en livestreams naar het opnemen van videoclips tot het verhuizen naar Wijkgebouw de Koppel: de Meet-Inn heeft met alles geëxperimenteerd en ging tijdens de lockdowns niet bij de pakken neerzitten. Pionier Leander Grooten blikt terug op een bewogen seizoen en kijkt hoopvol vooruit.

Anders dan normaal

De Meet-Inns zijn een uitvloeisel van wat ooit in de protestantse kerk de ‘banddienst’ was. Grooten legt uit: “Een kerkdienst in een andere vorm dan men gewend was, moderner en met een pop-rockband.” De stuurgroep van het pionieren zocht naar hoe dit concept nog uitnodigender kon worden voor mensen die niet meer in de kerk komen. En zo ontstond de Meet-Inn in De Koppel: een ochtend waarin er samen gegeten wordt en men elkaar kan ontmoeten, op een locatie die volgens de stuurgroep een lagere drempel voor velen kent dan een kerkgebouw. “Het benadert meer het pionieren.”

De pioniersbeweging is groter dan alleen de Meet-Inn. “Ik spreek met velen die nooit bij de Meet-Inn komen en daar ook geen behoefte aan hebben, maar wel zoeken naar zingeving zonder meteen lid te willen zijn van een groep of kerk.”

Op reis

Wat het pionieren kenmerkt volgens Grooten, is de zoektocht die er met elkaar aan wordt gegaan. “Daarvoor zijn mensen nodig en een verbinding tussen die mensen. Waar je dan terecht komt, is niet het belangrijkste, dat je het samen doet, telt. Dat kweekt verbinding en vriendschap.”

Het thema ‘op reis’ past daarnaast bij het moment van het jaar: vakantie. “En,” voegt de Achterhoeker toe, “vergeet niet dat in de bijbel veel gereisd wordt.” Hij doelt op de verhalen over land, door en over zee en de ‘avonturen van Jezus’, zoals hij ze noemt, waarbij het op weg zijn met anderen de leidraad is.

Sax, drums, piano

Daar waar de muziek doorgaans rondom een spreker is verpakt, staat op 12 juni de muziek centraal. “Het is een universele taal waar iedereen iets in kan vinden. Muziek raakt emotie, zonder dat je daar controle over hebt.” De reis blijkt een muzikale reis te worden waarin er over God en Jezus wordt gezongen, maar waar ook popmuziek van De Dijk, Daniël Lohues en Stef Bos een plek heeft. Grooten zelf speelt mee in de band. “Ik speel basgitaar omdat onze eigen bassist Jan er helaas niet bij kan zijn. We hebben een mooie club mensen uit de regio die deze keer de band vormt.” Hij benadrukt dat nieuwe muzikanten zich op kunnen geven om volgend seizoen mee te draaien.

Ongedwongen

Wijkgebouw de Koppel in Borculo heeft de beschikking over een prachtige speeltuin. Hopend op goed weer, zal het evenement op 12 juni in de buitenlucht plaatsvinden. Kinderen kunnen spelen terwijl de band speelt. “Het mag lekker ongedwongen zijn.”

Bij slecht(er) weer besluit de organisatie binnen te blijven, in het wijkgebouw. Op 12 juni gaan de deuren open om 11:00 uur en is de koffie klaar. Rond 12:30 uur wordt de lunch geserveerd. Het geheel is gratis te bezoeken, een vrije gift wordt gevraagd voor de onkosten.

