Stichting Kunst in ‘t Koetshuys opent een Pop-up Museum in Groenlo

GROENLO – Stichting Kunst in ‘t Koetshuys opent een pop-up museum in het momenteel leegstaande stadhuis van Groenlo. Het idee voor dit museum ontstond tijdens een gesprek met de gemeente Oost Gelre en Stichting Kunst in het Koetshuys van Galerie KiK. Nu de verbouwing van het stadhuis nog even op zich laat wachten, wordt er in de maanden september en oktober een expositie opengesteld voor het publiek.

Het pop-up museum dient ook als eerbetoon aan Jan Cremer, die op 19 juni jl. op 84-jarige leeftijd overleed. Zijn overgrootvader woonde in Groenlo, en Cremer refereerde daaraan in een brief aan burgemeester Bronsvoort. Kort daarna ontstond er een bijzondere band met de vestingstad; in 2021 exposeerde hij in Galerie KiK. Jan Cremer was een toonaangevend en vernieuwend kunstenaar sinds hij in 1964 het boek ‘Ik Jan Cremer’ publiceerde. Deze ‘onvergetelijke bestseller,’ zoals op de cover van de eerste uitgave stond, vloog in no time over de toonbank. De rest is geschiedenis: het boek verscheen in vele talen en ging tientallen keren in herdruk. Naast zijn schrijverschap maakte Cremer een grote collectie schilderijen en grafiek. Het pop-up museum exposeert zijn Europa-collectie, aangezien 2024 tot Europa-jaar is uitgeroepen. Alle werken van Jan Cremer zijn tevens te koop.

Daarnaast zal er een VR-experience te zien zijn van Nemo Vos (31). Deze Utrechtse kunstenaar creëert virtual reality-ervaringen die het best te omschrijven zijn als een droomvlucht voor volwassenen. Zijn kunst neemt je mee op een magisch-realistische reis waarin je nooit precies weet wat er achter de volgende hoek op je wacht. Voor zijn nieuwste virtual reality-ervaring 8 Miljard Ikken werkte hij samen met Spinvis, die al het sound design creëerde, en kunstenares Doris Konings (31), die in Groenlo werd geboren. 8 Miljard Ikken ging in januari 2024 in wereldpremière op het IFFR Filmfestival in Rotterdam, waarna het wereldwijde bekendheid kreeg. De VR-film is het komende najaar te zien op filmfestivals in Frankfurt, Bolton, Bali en Taiwan.

Ook is de Amsterdamse visuele kunstenaar Kamiel Rongen te zien. Hij staat bekend om zijn videoserie ‘Waterballet,’ waarin hij met verf, olie en een (omgekeerde) vissenkom de vreemdste buitenaardse onderwaterwerelden creëert. Kamiel Rongen componeert zelf de muziek bij zijn kunstwerken. De luisteraar wordt ondergedompeld in een abstract, audiovisueel landschap, een bijzondere ervaring met een hypnotiserend karakter. Kamiel Rongen heeft bekendheid gekregen met onder andere video’s voor Brian Eno en Kia Motors Korea, en zijn live performances in Mediamatic, De Kleine Komedie in Amsterdam, en Galerie KiK.

Het pop-up museum in het stadhuis van Groenlo is vanaf 2 september geopend, van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. De ingang is via de VVV aan de Kevelderstraat. Entree is € 3,50, terwijl bezoekers tot 18 jaar gratis toegang hebben.