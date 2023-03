HV Borhave DS1 – HV Grol DS1

GROENLO – Handbalvereniging Grol DS1 speelde afgelopen zondag een uitwedstrijd tegen HV Borhave DS1 in Borne. Na een spannende strijd eindigde de wedstrijd in een gelijkspel van 16-16. In de eerste helft had HV Grol het lastig met de mandekking op Lise en kon het team moeilijk tot scoren komen. Hierdoor kwam Borhave op voorsprong met een ruststand van 9-6.

In de rust werden de aanvalstactieken besproken en begon HV Grol vol goede moed aan de tweede helft. Hoewel de verdediging goed stond en Kim in het doel uitstekende reddingen had, lukte het aanvallend nog niet om de draai te vinden. Halverwege de tweede helft stond HV Grol nog op een achterstand van 13-9.

Maar door over te schakelen naar twee cirkelspeelsters en de aanvallen met meer dreiging uit te spelen, ontstonden er kansen en kwam HV Grol langzaam dichterbij. Met nog 30 seconden te spelen en een stand van 16-16, had HV Grol nog de kans om de overwinning binnen te slepen, maar dit lukte helaas niet.

Toch was het een verdiend gelijkspel, gezien het spelbeeld van de gehele wedstrijd. HV Grol heeft laten zien dat het met een uitstekende inzet en doorzettingsvermogen in staat is om terug te komen en te blijven vechten tot het einde.

De volgende wedstrijd van HV Grol DS1 is op zaterdag 1 april om 20.00 uur tegen Tukkers DS3, de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen in Den Elshof.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl