HV Grol 1 – DSVD 3

GROENLO – Zaterdagavond 7 maart stonden dames van handbalvereniging Grol in Groenlo oog in oog met DSVD uit Deurningen. Voor beide teams was het belangrijk om punten te pakken en weg te blijven van de laatste plekken in de competitie.

Dat ook DSVD de punten graag mee naar huis wilde nemen was vanaf het begin van de wedstrijd te zien. Er stond dan ook al snel 1-5 op het scorebord, in het voordeel van de gasten.

HV Grol liet zich niet uit het veld slaan en scoorde uit een aantal snelle aanvallen, waarbij goede druk werd gezet. Met een achterstand van 9-13 gingen de dames de rust in. Echter, deze wedstrijd was nog niet gespeeld. De opdracht de tweede helft was om het tempo op te voeren en goed te praten in de verdediging.

Met volle overtuiging werd de tweede helft gestart. Die twee punten moesten in Groenlo blijven. Het publiek werd met mooi handbal op een zenuwslopende tweede helft getrakteerd, waarbij de achterstand werd ingehaald. Tot de laatste secondes ging het gelijk op. De verdediging stond goed en de keepster hield vele ballen, waaronder een penalty, tegen. Helaas benutte HV Grol niet alle verkregen penalty’s. Wel werd er met z’n allen tot het eindsignaal gestreden. Uiteindelijk trok DSVD de overwinning naar zich toe met een eindstand van 24-25.

De scheidsrechter floot een uitstekende wedstrijd. De dames van HV Grol hadden met hun vechtlust meer verdiend. Na twee weken rust staat zaterdag 28 maart de laatste thuiswedstrijd op het programma. Ook tegen de Stormvogels uit Haaksbergen zijn er weer belangrijke punten te behalen.

