Stormvogels – H.V. Grol DS1

HAAKSBERGEN – De handbalcompetitie is weer begonnen. Het vernieuwde en tevens verjongde team van HV Grol kreeg direct een lastige uitwedstrijd voor de kiezen. In de voorbereiding liet het team zien steeds beter op elkaar ingespeeld te raken, en met zelfvertrouwen en goede moed werd er afgereisd naar Haaksbergen.

HV Grol wilde onbevangen spelen en liet dit ook zien, het speelde zich naar een 0-2 voorsprong. De dames speelden uitstekend, de dekking stond goed met dit keer een sterk keepende Nikki in het doel, doordat Kim verhinderd was. Vanuit deze dekking werd snel de aanval opgezocht. Hierdoor stond er halverwege de eerste helft een 4-8 voorsprong op het scorebord. Tegenstander Stormvogels speelde fysiek en schuwde de duels zeker niet, ook ging het beter spelen en kwam dichterbij tot 8-9. Tot aan de rust bleef HV Grol het spel dicteren en ging van kant wisselen met een mooie 9-11 voorsprong.

In de rust werd er door coach Daan op gewezen dat Stormvogels nog fysieker zou gaan spelen en ook mandekking toe zou passen. Veel beweging met en zonder bal was het devies om hier mee om te gaan. Stormvogels kwam echter al snel gelijk (11-11). Hierna ontstond een harde partij handbal waar beide teams weinig tot niets voor elkaar onderdeden, de stand bleef dan ook lang in evenwicht tot 17-17.

Van 2 slordigheden profiteerde Stormvogels en ze nam een 19-17 voorsprong. De dames van HV Grol gaven zich echter niet gewonnen en bleven geloven in een goed resultaat. Beide teams bleven scoren in een spannende partij handbal, zodat de achterstand steeds 1 en 2 doelpunten bleef voor HV Grol.

Uiteindelijk werd de stand 23-21 in het voordeel van Stormvogels. Zuur voor de dames van HV Grol die een goede wedstrijd niet zagen beloond met zeker één punt, ook gezien de vechtlust en het blijven geloven in een goed resultaat.

Met dit goede vertoonde spel gaat HV Grol zich opmaken voor de thuiswedstrijd tegen Stevo, zaterdag 8 oktober om 19.00 uur in sporthal den Elshof.

