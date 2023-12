HV Grol B1 – HCL B1, wedstrijd verslag

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling ๐Ÿ“ Datum: Vrijdag 22 December

GROENLO – Afgelopen zondag was het een spannende dag voor de meiden van handbalvereniging Grol B1. Zij namen het op hun thuisveld op tegen de koploper HCL B1 uit Duiven. De uitwedstrijd was nipt verloren, wat betekende dat er kansen lagen om ditmaal te winnen.

Met een flinke dosis goede moed gingen de meiden van HV Grol van start en namen al snel een voorsprong met 3-1. In de verdediging was het hard werken, maar de meiden stonden hun mannetje uitstekend. Mede dankzij de sterk keepende Daantje was het verdedigende werk van een hoog niveau. Aan de andere kant van het veld resulteerden mooie aanvallen in een comfortabele 9-4 voorsprong bij rust.

De boodschap tijdens de rust was duidelijk: volhouden en niet verslappen. Desondanks slaagde HCL B1 erin om door de verdediging van Grol te breken en de stand gelijk te trekken tot 11-11. De meiden van HV Grol schakelden weer een tandje bij in de verdediging, maar in de aanval misten zij de scherpte om kansen te verzilveren – een scherpte die de meiden van HCL wel toonden. Ondanks een sterke wedstrijd was de winst niet voor HV Grol. De eindstand was 11-15 in het voordeel van HCL B1.

Voor de meiden van HV Grol B1 was het een teleurstelling, aangezien er meer mogelijk leek, maar ze kunnen met opgeheven hoofd terugkijken op hun prestatie. Trots mogen ze zijn op hun spel.

De volgende kans voor de meiden B1 is op zondag 17 december, waarbij ze het opnemen tegen HV Grol B2 om 11.00 uur. Supporters zijn van harte welkom om de meiden aan te moedigen.

