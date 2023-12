Nieuwe NL-Alert App gelanceerd voor mensen met beperking en grensbewoners

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid kondigt de lancering aan van een nieuwe NL-Alert app, nu gratis beschikbaar voor download in de Apple App Store en Google Play Store. Deze app is specifiek ontworpen voor personen met een visuele of auditieve beperking en voor inwoners die frequent nabij de Nederlandse grens verblijven.

NL-Alert dient als het officiële alarmeringssysteem van de overheid bij noodsituaties en verstuurt noodmeldingen naar mobiele telefoons. De nieuw uitgebrachte app biedt additionele ondersteuning voor toegankelijkheid, waaronder inzoommogelijkheden, contrastverhoging, donkere modus, tekst-naar-spraak functies en lichtflitsen bij meldingen. De app is uitvoerig getest in samenwerking met de doelgroep.

Voor Nederlanders in de grensgebieden zorgt de app ervoor dat zij altijd een NL-Alert ontvangen, zelfs als hun mobiele telefoon verbonden is met een buitenlandse zendmast. De app garandeert ook de privacy van de gebruiker; het delen van telefoonnummers of locatiegegevens is niet noodzakelijk, tenzij men meldingen wil ontvangen gebaseerd op hun specifieke locatie.

In januari zal er een campagne van start gaan om de app te promoten onder de doelgroepen, met als doel hen te informeren over de voordelen van de app.

NL-Alerts worden ook weergegeven op digitale schermen in de openbare ruimte en informeren de bevolking over noodsituaties en de te volgen procedures. Voor meer informatie over NL-Alert en de nieuwe app, bezoek www.nl-alert.nl/app.

📰 Ontvang het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp. 📲 Je kunt nu het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp ontvangen. Het is super eenvoudig om te starten: 1️⃣ Klik op de link: Aanmeldlink WhatsApp

2️⃣ Tik rechtsboven op ‘Volgen’ om je aan te melden. Zo mis je nooit meer een update! 🌟