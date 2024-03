Vier het Grolse Goed, een geschenk voor de stad

GROENLO – In 2027 viert de stad Groenlo een bijzonder jubileum: 750 jaar stadsrechten. Ter ere van deze historische mijlpaal worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over de manier waarop dit gevierd kan worden. Het evenement, genaamd “Vier het Grolse Goed!”, zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2024 tussen 15:30 en 17:30 uur in de Mattelier.

De organisatoren van dit evenement zien het als een uitgelezen kans om ideeën uit te wisselen.

Groenlo, een stad met een rijke historie, verkreeg zijn stadsrechten in het jaar 1277 van Graaf Reinoud I van Zutphen. Deze verlening van stadsrechten markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van Groenlo, die het mogelijk maakte om als stad verder te ontwikkelen met de bijbehorende privileges en verantwoordelijkheden​​.