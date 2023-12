HV Grol B2 – HV Grol B1

GROENLO – Na de oefenwedstrijd vorige week tegen Erix, waarin helaas werd verloren, moest de B2 zondag tegen de eigen B1 van handbalvereniging Grol, waarin ze revanche wilden nemen voor de met 15-11 verloren wedstrijd een paar weken geleden. Omdat Lot geblesseerd was, deed Yfke van de C1 mee. De dames begonnen goed, want door een goal van Lilli werd het al snel 1-0. Deze stand bleef de eerste 5 minuten staan, waarna de B1 op gelijke hoogte kwam. Door goals van Lilli en Yfke liepen de dames uit naar 3-1, waarna de B1 opnieuw sterk terugkwam, waardoor er met een 4-4 stand de rust werd ingegaan. Tijdens de rust kregen de dames de complimenten van coach Ivo voor het goede verdedigingswerk en het advies om wat zuiverder in de afronding te zijn.

Door goed keeperswerk van Doutzen bleven de dames na de rust opnieuw goed weerstand bieden en na een kortstondige achterstand kwamen de dames weer op voorsprong door een aantal goals van Lilli en een benutte penalty van Lilou. Met nog ongeveer 2 minuten te gaan was de stand 11-10 voor de B2. Helaas lukte het niet om de voorsprong tot het einde vast te houden en werd er verloren met 11-12. Omdat uiteindelijk de punten toch in Grolle bleven en het een erg leuke, spannende en sportieve wedstrijd was, kon iedereen hier wel vrede mee hebben.

Het vertoonde spel geeft in ieder geval voldoende moed voor de volgende wedstrijd op 14 januari uit bij HCW in Winterswijk.