Poppunt Gelderland en Mañana Mañana zetten samenwerking voort in 2024

LAREN(Gld) – Voor het derde jaar op rij slaat Poppunt Gelderland de handen ineen met Mañana Mañana, hét ontdekfestival van de Achterhoek. Samen laten zij festivalbezoekers kennismaken met de meest veelbelovende acts uit Gelderland. Muzikanten die kans willen maken op een speelplek kunnen zich vanaf nu aanmelden via Sonar.

Mañana Mañana vindt plaats van 13 tot en met 16 juni 2024 in de natuur rond kasteel Oolde in Laren. Het festival bestaat sinds 2013 en wordt gehouden op een idyllische locatie, ver van de grijze massa. Er zijn zeven podia waar muzikale legendes, aanstormend talent en bezoekers dwars door elkaar lopen. Bijna elk genre is aanwezig: van surf, comedy, punk, Mongoolse keelzang, blues, acrobatiek, singer-songwriter, poëzie tot latin.

Poppunt Gelderland ondersteunt muzikanten uit onze provincie met speelplekken, kennis, netwerk, zichtbaarheid en budget. Als programmapartner van Mañana Mañana denkt het platform sinds 2022 mee over een diverse line-up met veel aandacht voor opkomend talent. Eerder stonden hierdoor o.a. pianist BARTH, electronicaduo ZOOK en de garagerockers van Wasted Youth Club op het festival.

Talent op de radar

Programmeur Ilja Vaags: “Mañana Mañana festival is erg blij met de samenwerking met Poppunt Gelderland. Zij hebben opkomende acts uit onze provincie al in een vroeg stadium op de radar en wij bieden deze artiesten juist graag een podium. Samen zetten we ook het festival nog meer op de kaart, zodat muziekliefhebbers uit Gelderland deze nieuwe helden live kunnen komen bewonderen. Zo dragen we samen bij aan de ontwikkeling van de muziekscene in Gelderland.“

Zelf spelen?

Gelderse muzikanten die aankomende zomer willen spelen op Mañana Mañana kunnen zich vanaf nu aanmelden via het online platform Sonar. Uit alle aanmeldingen selecteren Poppunt Gelderland en Mañana Mañana ten minste één passende act voor het programma. Er wordt gekeken naar acts die kwalitatief veel te bieden hebben, maar misschien nog niet op de radar van de programmeurs zitten. Qua genre is er veel mogelijk: van singer-songwriter tot bluesrock en van neoklassiek tot hiphop.

