Kerstconcert “Scrooge Live in Groenlo” door Mannenzangvereniging “Inter Nos” en Vocal Group “Miss-Sonance”

GROENLO – Op zaterdag 23 december 2023 presenteert mannenzangvereniging “Inter Nos”, in samenwerking met Vocal Group “Miss-Sonance”, een uniek kerstconcert in de Mattelier in Groenlo. Na een onderbreking vanwege de coronapandemie en een verlaat kerstconcert in 2022 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum, keert “Inter Nos” terug met een speciale uitvoering van Charles Dickens’ “Christmas Carol”.

Een Vernieuwde Aanpak voor het Kerstconcert

In plaats van het gebruikelijke traditionele kerstconcert, brengen “Inter Nos” en “Miss-Sonance” dit jaar de beroemde “Christmas Carol” op de bühne. Het verhaal van Ebenezer Scrooge, een oude en verbitterde vrek uit Londen, zal centraal staan. De voorstelling belicht zijn leven en de transformatie die hij doormaakt na een reeks dromen op kerstavond.

Muzikale Vertolking en Samenwerking

Beide koren zullen de gebeurtenissen in het verhaal muzikaal omlijsten met passende kerstmelodieën. Vocal Group “Miss-Sonance”, bestaande uit negen dames inclusief pianiste Monique Nijman, zal onder leiding van dirigent/arrangeur Dick Hatumena optreden. Hun repertoire varieert van swingende stukken tot ballads, zowel a capella als met pianobegeleiding.

Mannenzangvereniging “Inter Nos” staat bekend om zijn rijke geschiedenis en de wens om voortdurend te vernieuwen. Het koor, geleid door dirigent Esther Gotink-van der Heijden met pianist Gerard Geurts, zoekt nieuwe leden en organiseert daarvoor een open zangavond op 25 januari 2024.

Tickets en Aanvullende Informatie

Tickets voor het kerstconcert zijn beschikbaar voor € 12,50 per persoon en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar, inclusief garderobe. Kaarten zijn online verkrijgbaar via https://demattelier.nl/tickets/kerstconcert-internos-i-s-m-miss-sonance/ en ook aan de kassa op de avond van het concert.

Voor meer informatie over het concert en luxere arrangementen, bezoek de website van de Mattelier.

Het concert begint om 20.00 uur, met deuren die openen om 19.30 uur. Zet de datum 23-12-2023 alvast in uw agenda

