Wedstrijdverslag Hacol 2 – HV Grol 1

GROENLO – Zaterdagavond gingen de dames van handbalvereniging Grol, met dit keer 2 wissels, naar Oldenzaal om aldaar tegen het op de 2e plaats staande Hacol te spelen.

Thuis werd nipt verloren van dit team (17-18). Niets te verliezen dus, en in de voorbespreking werd dan ook meegegeven om alles te geven, met bravoure en vrijuit te spelen. Vanaf het eerste fluitsignaal was HV Grol goed bij de les en aanvallend speelde het inderdaad met veel beweging en daardoor dreiging. Aanvallen werden fraai uitgespeeld en ook fraai omgezet in doelpunten. Verdedigend stond het ook goed en de samenwerking was prima. De dames namen een voorsprong en hadden de hele eerste helft het spel in handen, via 4-8 en 6-10 stond het met de rust 12-14 voor de Grolse dames.

De opdracht was dan ook zo door te gaan, de kansen die komen te verzilveren en verdedigend stand te houden. Echter de eerste 6 à 7 minuten van de 2e helft was HV Grol onherkenbaar, aanvallend werd 5 à 6 keer onnodig balverlies geleden. Hacol profiteerde hier dankbaar van, en boog de 12-14 stand om in 20-15. Wie dacht dat de wedstrijd gespeeld was kwam bedrogen uit, met elkaar en als team werd er hard gewerkt en de beleving kwam terug, en daarbij het geloof in een goed resultaat. Langzaam kwam HV Grol dichterbij tot 20-18, zelfs in ondertal met 4 speelsters werd er door Pien Everink knap gescoord. Er ontstond een spannende en sportieve wedstrijd die nog alle kanten op kon. HV Grol rook haar kansen en speelde goed. Met nog een paar minuten te spelen stond het 27-26. Met Hacol in de aanval moest HV Grol proberen hen van scoren af te houden en zelf in de slotfase de dik verdiende gelijkmaker te scoren. Hacol deed hier niet aan mee en scoorde de beslissende 28-26, zodat de wedstrijd gespeeld was.

De goed leidende scheidsrechter floot bij deze stand voor het einde van de wedstrijd.

De dames konden met opgeheven hoofd de zaal verlaten want het had een prima wedstrijd gespeeld. Toch was er teleurstelling want ze waren zo dichtbij en hadden zeker een punt verdiend, het begin van de 2e helft werd HV Grol achteraf fataal.

Met zelfvertrouwen gaan de dames zich opmaken voor de belangrijke thuiswedstrijd van a.s. zaterdag tegen WHC 2 dat 2 punten meer heeft dan HV Grol, de wedstrijd is om 19.00uur in sporthal den Elshof, met daarna de wedstrijd van dames 2.