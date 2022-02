GROENLO – Of er carnaval dit jaar gevierd wordt of niet, de kom-borden Groenlo zijn weer vervangen door de borden ‘Grolle’. In carnavalstijd heet het vestingstadje Groenlo, Grolle.

Op de borden staan ook Grolse wanten. Dit met een knipoog naar de ‘Sociëteit Grolse wanten’ die een aantal jaren de kom-borden tijdens de carnaval verving met de borden Grolse wanten stad.

De borden met ‘Grolle’ zijn afgelopen week geplaatst.