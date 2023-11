HV Grol DS3 – OBW DS3: Een Intense Handbalwedstrijd

GROENLO – Zondagmiddag stond dames 3 van handbalvereniging Grol klaar voor de thuiswedstrijd tegen OBW. De gasten uit Zevenaar stonden bovenaan in de competitie, dus het zou een lastige wedstrijd kunnen worden. HV Grol begon goed, de stand ging gelijk op naar 5-4. De Grolse dames moesten hard werken in de verdediging. OBW was erg beweeglijk en de thuisploeg had moeite met de middenopbouwer en de cirkel. Door een paar verdedigingsfouten kreeg HV Grol een aantal strafworpen tegen. Gelukkig stond de keeper goed en bleef de achterstand beperkt. Grol wist nog een aantal keer te scoren via haar opbouwspeelsters. De ruststand kwam uit op 9-11 in het voordeel van OBW.

In de tweede helft begon HV Grol minder sterk dan in de eerste helft. OBW maakte hier gebruik van en het verschil in doelpunten werd groter. De aanval van beide teams werd slordiger, hierdoor werden er een aantal breaks-outs gelopen. OBW maakte hier goed gebruik van. De eindstand werd dan ook 14-21 in het voordeel van OBW.

Volgend weekend speelt HV Grol DS3 op zaterdagavond tegen HV Angeren DS3 in Gendt.

