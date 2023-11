Omroep Gelderland volgt bouw van Bommelwereld

GROENLO – In Groenlo is de bouw van het nieuwe indoor pretpark Bommelwereld in volle gang. Gepland om in het voorjaar van 2025 te openen, wordt verwacht dat dit pretpark jaarlijks duizenden bezoekers naar de regio zal trekken. Omroep Gelderland biedt een unieke kijk achter de schermen met de serie ‘Bommelwereld: Van tekening tot pretpark’.

Bommelwereld

Een Magische Beleving Bommelwereld zal bestaan uit een kasteel en een attractiehal van ongeveer 9000 vierkante meter. Het park is geïnspireerd op de bekende stripverhalen over beer Olivier B. Bommel en kat Tom Poes, gecreëerd door Marten Toonder. Bezoekers zullen de kans krijgen om door de straten van Rommeldam te wandelen en de magische sfeer van de Zwarte Bergen en de tovenarij van Hocus P. Pas te ervaren.

Van Tekening tot Pretpark

Exclusieve Serie door Omroep Gelderland Omroep Gelderland’s verslaggever Davie Klein Gunnewiek volgt de ontwikkelingen van het pretpark nauwgezet. Hij biedt exclusieve inzichten in de bouw van het park en verkent vragen zoals de keuze van de Achterhoek als locatie voor Bommelwereld. De serie belooft antwoorden te geven op deze en andere vragen en geeft kijkers de kans om het ontstaansproces van het park van dichtbij te volgen.

De eerste aflevering van ‘Bommelwereld: Van tekening tot pretpark’ is vanaf 29 november te zien, met daaropvolgend elke paar maanden een nieuwe aflevering. Updates en afleveringen zijn te volgen via gld.nl/bommelwereld.