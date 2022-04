HV Grol E1 – Artemis E2

GROENLO – Zondag 3 april speelden de handbalmeiden van de E-jeugd een thuiswedstrijd tegen Artemis uit Doetinchem. Ze waren dit team nog niet eerder tegen gekomen in de competitie en waren benieuwd of het een spannende wedstrijd zou worden met flink wat tegenstand. Bij aankomst zagen ze al dat het een gemengd team was van jongens en meiden, dat maakt het altijd weer spannend.

Ze begonnen de wedstrijd met Isis de R in het doel, die na lange tijd graag weer een keer wilde keepen. De wedstrijd begon direct fanatiek, door snelle aanvallen, goed meelopen en mooi samenspel kwam HV Grol al snel op een voorsprong van 7-0. Isis staat lekker te keepen en weet een paar mooie doelpogingen van de tegenstander tegen te houden. Hierbij wordt ze geholpen door goed verdedigend werk van Isis van B, die haar teamgenoten probeert aan te sturen in het veld. Ook aanvallend lopen Isis, Nina en Do goed vrij aan de cirkel waardoor ze vaak aangespeeld kunnen worden door Rosa en Jente. Verdedigend is het nog wat lastig om de speelsters goed voor zich te houden en zo weet ook de tegenstander te scoren. De ruststand is 18-4.

De tweede helft start HV Grol met Nina in het doel. Nina keept elke wedstrijd wel een helft. Ze staat ook vandaag weer haar mannetje in het doel en weet net als Isis flink wat ballen tegen te houden. Verdedigend hebben de meiden het in het begin even wat lastig en weet Artemis wat doelpunten te maken, het wordt 23-7. Al snel weten de meiden hun eigen spel weer op te pakken, door veel balonderscheppingen en mooi samenspel, maar ook door het speelveld mooi breed te houden ontstaan er veel gaten voor de meiden om door te gaan en te scoren. Celize krijgt zelfs een shoot-out mee, door de spanning mist ze deze. Maar door veel vrij te lopen weet ze op andere momenten wel te scoren, net als Isis de R. Rosa, Do en Jente onderscheppen vaak de bal om zo op hoog tempo richting het doel te gaan. Ook Reza weet zichzelf mooi vrij te lopen aan de cirkel en krijgt een mooie kans op doel. Zo draagt iedereen van het team zijn steentje bij en zijn de meiden blij met een eindstand van 32-7.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....