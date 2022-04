H.V. Grol DS1 – de Tukkers DS3

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol een thuiswedstrijd tegen de Tukkers.

Een paar weken geleden werd bij een doordeweekse inhaalwedstrijd een moeizaam gelijkspel tegen dit team behaald. De dames waren er van overtuigd dat er veel meer in zat dan deze puntendeling.

Vanaf het eerste fluitsignaal was de opdracht, in de dekking geconcentreerd en fel spelen, van daaruit snel omschakelen naar de aanval. Dit pakte goed uit en een 4-1 voorsprong was het resultaat.

In het verdere verloop van de eerste helft bleef HV Grol het spel dicteren, maar op meer dan vijf doelpunten voorsprong kwam het niet. De ruststand werd dan ook 13-8. Tempo blijven spelen en het koppie erbij houden was de opdracht. De dames gingen dan ook vrijuit spelen. Verdedigend, met een uitstekende Kim in het doel, hield het de dekking op orde en waar kon werd snel de aanval opgezocht. Mooie aanvallen werden er uitgespeeld en omgezet in doelpunten.

De dames van HV Grol speelden een gewonnen wedstrijd en behaalden zodoende een dik verdiende 25-15 overwinning. Ze kunnen terug zien op een goed gespeelde wedstrijd, waarin ook de jeugd een duit in het zakje deed via speelster Karlie en keepster Loes.

Vol vertrouwen maken de dames van HV Grol zich op voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen WHC in Hengevelde volgende week zaterdag.

