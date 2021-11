HV Grol E1- Pacelli E2

Zondag 28 november speelden de handbalmeiden van de E-jeugd een thuiswedstrijd tegen Pacelli uit Zieuwent. Voorafgaand aan het seizoen hebben ze al eens een oefenwedstrijdje gespeeld tegen elkaar, waardoor ze vandaag goed voorbereid naar de wedstrijd gingen. Er waren wat meiden afwezig en Isis was geblesseerd, maar zij mocht vandaag aan de slag als coach in opleiding. Met haar bordje in de aanslag zette ze de speelsters op de juiste plek neer en verzorgde de wissels.

De meiden van HV Grol begonnen met veel zelfvertrouwen aan de wedstrijd en door vaak de bal te onderscheppen konden ze met hoge snelheid een flinke voorsprong opbouwen. Hierdoor had Sara, de keepster van de eerste helft, niet zo heel veel werk te doen, maar de ballen die op goal gegooid werden had ze allemaal! HV Grol ging de rust in met 18-0.

De tweede helft hebben de meiden de opdracht gekregen om zo veel mogelijk tot scoren te komen door samenspel en dat alle meiden een kans zouden krijgen om te scoren. Dus ze moesten zodanig samen spelen, dat ze de juiste speelsters vrij konden spelen. Door fantastisch samenspel en elkaar de kansen te gunnen hebben alle meiden een keer kunnen scoren! De eindstand was dan ook 28-1.

Volgende week zondag spelen de meiden een uitwedstrijd tegen Brummen. En hopelijk mogen ze de tweede helft van het seizoen weer publiek ontvangen om hen aan te moedigen!

