H.V. Grol DS2 – D.S.V.D. DS4

GROENLO – Afgelopen donderdag speelde dames 2 van handbalvereniging Grol een inhaalwedstrijd tegen D.S.V.D. uit Deurningen. Op papier een wedstrijd die de dames konden winnen, echter na de moeizame overwinning tegen E.H.C ’95, een week eerder, was niets zeker.

De wedstrijd ging prima van start, wat resulteerde in een voorsprong van 3-0 na enkele minuten. Echter wisten de dames van Deurningen terug te komen tot een 4-4 gelijkspel. HV Grol leek hierdoor wakker te zijn geschud, wat resulteerde in fraaie looplijnen waardoor de opbouwers ruimte kregen om te scoren. Helaas moest de cirkelspeler van HV Grol het veld verlaten na een vervelende bal in het gezicht. De dames konden daarna de rust in met een 14-8 voorsprong.

De tweede helft hadden de dames maar één doel: hun voorsprong verder uitbouwen. Invalspeelster Manou scoorde enkele schitterende doelpunten. Ook de verdediging kreeg meer grip op de aanvallers uit Deurningen. Carlijn, die de dames na enkele jaren afwezigheid weer is komen versterken, scoorde mooie punten vanuit de hoek. Desondanks kon de voorsprong niet verder uitgebouwd worden door HV Grol. De punten bleven wel in Groenlo, met een eindstand van 26-19.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 157x gezien