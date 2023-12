HV Havana DS2-HV Grol DS4

LENT / GROENLO – Dames 4 van handbalvereniging Grol mocht zondag vroeg op pad, voor een wedstrijd tegen Havana in Lent. Met een krappe selectie vanwege blessures en ziekte, namen ze het op tegen een team met 5 wissels op de bank. De laatste weken speelde dames 4 sterk en wisten ze zelfs ruim van de koploper te winnen.

Pien opende de score met een strakke bal vanaf de opbouw, het lukte haar drie keer achter elkaar op dezelfde wijze te scoren. Havana bleef niet achter, de middenopbouwster wist met een hard schot het doel te vinden. HV Grol besloot al snel over te schakelen op een 5-1 verdediging. De andere opbouwster van Havana profiteerde hier helaas meerdere keren van, doordat zij meer ruimte kreeg om hoog te komen en hard op doel te schieten. HV Grol zocht kansen om te scoren en vond deze regelmatig. De dames gingen rusten met een 8-11 voorsprong.

In de rust werd afgesproken strak te blijven verdedigen, goed bij de cirkelspeelster te blijven en in de aanval te geloven in zichzelf.

Dat was na de rust eerst even lastig, Havana wist erg dichtbij te komen. Daarna begon het te lopen, Sanne liet de cirkel geen moment los, Mariska wist de middenopbouwster flink dwars te zitten en de overige speelsters van Havana kregen bijna geen doelkansen meer van HV Grol. In de aanval werd er met meer overtuiging geschoten waardoor ze steeds verder uitliepen. In de laatste 10 minuten was duidelijk dat de dames uit Groenlo de voorsprong niet meer weg gingen geven. De eindstand werd bepaald op 15-21.

Na enkele weken rust vanwege de feestdagen, zal dames 4 het 7 januari opnemen tegen Erix in Lichtenvoorde.

