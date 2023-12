Staring College Borculo leerlingen adviseren voor een vogelvriendelijke waterzuivering

BORCULO – Leerlingen van het Staring College in Borculo hebben een uitgebreid advies uitgebracht aan Waterschap Rijn en IJssel over hoe de biodiversiteit rondom de waterzuivering verhoogd kan worden. Hun plan om de terreinen vogelvriendelijker te maken is op donderdag 14 december 2023 bekroond als winnaar door het IVN Jongeren Adviesbureau.

Jongeren Onderzoeken Biodiversiteit

De jongeren hebben een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de potentiële biotopen en hebben veldwerk verricht rondom de school en waterzuiveringsinstallaties in Haarlo en Etten. Ze hebben kennisgemaakt met de processen van het waterschap en hebben de terreinen grondig bestudeerd.

Plan voor Natuurlijke Diversiteit

Het waterschap, actief in het bevorderen van biodiversiteit, wil variatie in beplanting op de waterzuiveringsterreinen zonder de praktische werkbaarheid te beïnvloeden. Het advies van de leerlingen voorziet in het planten van appelbomen, duindoorn en lijsterbes, wat aansluit bij het doel van het waterschap om de natuurlijke diversiteit te stimuleren.

Presentatie en Waardering door Gemeente

Tijdens een presentatie in het gemeentehuis van Berkelland werden de leerlingen verwelkomd door burgemeester Joost van Oostrum. Hij onderstreepte het belang van biodiversiteit en prees de leerlingen voor hun bijdrage.

Creatieve Voorstellen en Winnaars

De jury, onder voorzitterschap van Marga Limbeek, adviseur waterkwaliteit en ecologie, was zeer te spreken over de creatieve voorstellen. De winnende groep, bestaande uit Jade, Nikki, Yenna, Elle, Ezra en Maddy, werd geprezen voor hun inzicht in de interactie tussen landschap, fauna en flora.

IVN Jongeren Adviesbureau

Het project, geïnitieerd door IVN Gelderland en ondersteund door provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel, betrekt jongeren bij hun leefomgeving en moedigt hen aan om actief bij te dragen aan een duurzame toekomst. Voor meer informatie over het IVN Jongeren Adviesbureau en hun initiatieven, bezoek www.ivn.nl/jongerenadviesbureau.

