HV Stormvogels – HV Grol

GROENLO – Een zeer belangrijke wedstrijd stond er dit weekend op het programma voor de handbalsters van HV Grol. In Haaksbergen moest dames 1 de strijd aangaan met Stormvogels, dat één punt meer had dan HV Grol.

In het eerste gedeelte van de eerste helft moest HV Grol wennen aan de beweeglijke aanvalsters van Stormvogels en hun cirkelspeelster. De meiden van HV Grol keken halverwege de eerste helft tegen een achterstand van 5-3 en 6-4 aan. Verdedigend kreeg Grol meer vat op de aanvalsters, terwijl aanvallend fris en vrijuit werd gespeeld en er hierdoor fraaie doelpunten werden gescoord. De vrije ruimte door de open verdediging van Stormvogels werd steeds vaker gevonden en hiervan werd goed geprofiteerd. HV Grol kwam langszij met 6-6 en tot een stand van 10-10 was het een gelijk opgaande wedstrijd. HV Grol ging steeds beter spelen, nam het initiatief en via goed spel speelde het zich naar een 13-16 voorsprong wat tevens de ruststand betekende.

In de rust werd goed doorgenomen op tempo te blijven spelen, verdedigend een tandje erbij en nog strakker te verdedigen. HV Grol bleef aanvallend creatief spelen en de opbouwspeelsters benutten goed de vrije ruimte om hierdoor te kunnen scoren. Ook verdedigend hield HV Grol goed stand waar het kon en hierdoor bleef het 4 doelpunten voorsprong houden, 16-20 en 19-23. Stormvogels gaf zich nog niet gewonnen en gooide alles in de strijd voor een beter resultaat. Hierdoor kwam het dichterbij tot een stand van 24-25. De jonkies van HV Grol hielden het hoofd koel en wisten aanvallend deze wedstrijd makkelijk tot scoren te komen, 2 fraaie treffers op rij, en het stond weer 24-27 op het scorebord. Bij 25-28 voelde HV Grol dat een overwinning erin zat, maarrrrr handbal is handbal en niet eerder beslist dan bij het laatste fluitsignaal, in korte tijd kan het zomaar omdraaien. Dit gebeurde bijna, tot 27-28 vocht Stormvogels zich terug, gelukkig scoorde Silke in de laatste halve minuut de winnende treffer 27-29.

Er is hard gewerkt, de handen waren meer dan vol in de verdediging en aanvallend werd goed handbal laten zien, een goede teamprestatie. Hierdoor pakten de handbalsters dit Sinterklaascadeautje zelf uit en namen ze twee heel belangrijke maar dik verdiende punten mee naar Grolle.

Aanstaande zaterdag spelen de dames van HV Grol de laatste wedstrijd van 2019 thuis in sporthal den Elshof tegen Olympia 2 om 20.10 uur.