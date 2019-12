Reehorst E1 – HV Grol  E2

Gepubliceerd op 9 december 2019 om 11:38

GROENLO – Afgelopen weekend stond de wedstrijd Reehorst E1 tegen HV Grol E2 op het programma. Reehorst opende de score met 1-0. Al snel kreeg handbalvereniging Grol meerdere goals tegen, maar ze bleven hun eigen spel spelen. Het was lastig om door de verdediging van Reehorst heen te komen, maar de meiden bewogen veel en probeerden elkaar vrij te spelen. Daardoor kwam er een mooie kans voor Fenna. Helaas ging de bal er niet in. De keeper van Grol had een paar goede reddingen, waardoor Grol weer kon aanvallen. Er volgde een mooie goal van Lilli, de stand was hierdoor 4-1. De meiden hadden nog een paar mooie kansen, maar de bal wilde er niet in. De ruststand was 6-1.

In de rust werden de meiden opgepept door de coach en ze gingen er weer tegenaan.

De tweede helft ging goed van start, de speelsters van HV Grol waren sterker aan het verdedigen. Daardoor werd het moeilijker voor Reehorst om er doorheen te komen. Grol probeerde langs de verdediging te komen door schijnbewegingen te maken en er langs te stuiteren. Hierdoor kwamen er mooie aanvallen en goede kansen om op het doel te gooien. Uiteindelijk heeft dit 2 mooie doelpunten opgeleverd.

De eindstand is 11-3 geworden. Het was een leuke en sportieve wedstrijd.

Volgende week zondag speelt de E2 een thuiswedstrijd, deze keer tegen HCW E2 om 10.30 uur. Komen jullie de meiden aanmoedigen, op 15 december in Groenlo?