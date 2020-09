Achterhoekers zijn hun clubs trouw

Achterhoekers zijn een loyaal volkje. Dat blijkt uit de manier waarop onze verenigingen en hun leden reageerden op de beperkingen van corona. Waar vele Nederlandse clubs lijdzaam toe moesten zien hoe hun leden massaal hun abonnement opzegden, bleven wij Achterhoekers onze clubs trouw. En daar zijn we trots op! Met de campagne ‘Achterhoek, de grootste vereniging van Nederland’, die op 8 september van start gaat, bedankt Achterhoek in Beweging de leden en clubs uit onze regio voor hun trouw, geduld, creativiteit, flexibiliteit en vooral loyaliteit.

Loyaal tijdens corona

Door corona raakten sportvelden, tribunes en kantines leeg, bleven muziekinstrumenten in de koffers en werden trainingen, wedstrijden en oefeningen gestaakt. Het verenigingsleven viel stil. Volgens Elvira Schepers, wethouder gemeente Winterswijk en ambassadeur van Achterhoek in Beweging, waren dat onzekere momenten voor veel clubs. Gelukkig bleek het in de Achterhoek allemaal mee te vallen en bleven we onze clubs massaal trouw. Nu het sportseizoen weer voor de deur staat, is dit is dan ook hét moment voor verenigingen om die sfeer weer op te pakken. Uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen.

De campagne

Om iedereen binnen het Achterhoekse verenigingsleven te bedanken is er een campagnefilm gemaakt. Deze film is tot stand gekomen door de medewerking van vele verschillende verenigingen uit alle acht Achterhoekse gemeenten. Zo zien we o.a. Eendracht Aalten, Boogschietvereniging “De Gouden Treffer”, Rabobank Orion Doetinchem en Badminton Club Varsseveld voorbijkomen.

Het doel van deze campagne en van de film, is het in de spotlights zetten van de spilfunctie én de krachtige verbindende rol van verenigingen (uniek voor onze regio). We benadrukken de verbindende rol, de sociale cohesie en zeker het saamhorigheidsgevoel van een vereniging. We zetten in op loyaliteit van leden, het samen zijn en de verbondenheid die juist Achterhoekse verenigingen zo kenmerkt. De campagne is een stevig startpunt van het toekomstbeeld van verenigingen binnen de diverse gemeenten én in de Achterhoek.

We gaan er weer voor

Op www.degrootstevereniging.nl is alle informatie over de campagne te vinden. Het biedt alle verenigingen in de Achterhoek een praktische communicatietoolkit vol teksten, beelden en tips om het verenigingsgevoel er weer lekker in te krijgen. We roepen op om massaal de campagnefilm en de foto’s te delen op de websites en social mediakanalen van de verenigingen én van de leden om te laten zien dat we samen de grootste vereniging van Nederland zijn! Dát is De Achterhoek op z’n best. Deel ook jouw verenigingsgevoel en vermeld daarbij de hastag #scholderanscholder.



