Derde Inwonerpanel Achterhoek Spreekt

ACHTERHOEK – Het inwonerpanel Achterhoek Spreekt is voor de derde keer online gegaan, deze keer met vragen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Ondanks de bijzondere situatie in verband met de corona-uitbraak, willen we toch graag vooruitkijken. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoefte van onze inwoners kennen. Doet u ook (weer) mee?

In de Achterhoek werken ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden als 8RHK ambassadeurs samen aan een economisch sterke Achterhoek, waar het goed wonen, werken en leven is. Zij doen dit in de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Thematafels.

Om inwoners te betrekken bij de toekomstplannen, is er het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Inwoners kunnen twee keer per jaar een vragenlijst invullen en zo laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze regio. Iedereen vanaf 16 jaar die woont en/of werkt in de Achterhoek kan meedoen.

Hoe werkt het?

Via www.achterhoekspreekt.nl kan iedereen die mee wil doen gemakkelijk (en kosteloos) een profiel aanmaken. Vervolgens krijgen panelleden (nu al ruim 4.500) twee keer per jaar een vragenlijst toegestuurd per e-mail. Het derde onderzoek is nu online; tot 3 mei kunt u uw mening geven. Per keer kunnen panelleden zelf bepalen of ze meedoen aan het onderzoek. Panelleden ontvangen na afloop altijd informatie over de belangrijkste uitkomsten en wat er met de inbreng wordt gedaan.

Als u liever via schriftelijke vragenlijsten meedoet, geef dan uw adres door via telefoonnummer (0575) 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangt u dan een vragenlijst per post die kosteloos kan worden teruggestuurd.

