Kantoor Marga Klompé verhuist naar Unive gebouw

GROENLO – Marga Klompé wil in de komende 5 tot 10 jaar een aantal locaties verbouwen of vernieuwen. De Molenberg in Groenlo is er hier één van. De wens is om, met behoud van de kapel, op de huidige plek van De Molenberg nieuw te gaan bouwen. Onderdeel van deze vernieuwing is de herhuisvesting van de centrale kantoorfuncties. Deze zijn nu in de oude zusterflat gehuisvest. Met een verhuizing van deze kantoorfuncties wil Marga Klompé meer plek vrij maken voor wonen in plaats van werken aan de mooie gracht in Groenlo. De organisatie heeft daarom het Univé kantoorpand aan de Barkenkamp 11 aangekocht.

Dat het Univé kantoorpand te koop kwam, was voor Marga Klompé een unieke kans om plek te maken aan de gracht én de centrale kantoorfuncties in Groenlo te behouden. Het kantoorpand voldoet aan de eisen van de organisatie. Het ligt centraal in Groenlo en dicht bij zorglocatie De Molenberg. Daarnaast biedt het pand een prettige werkomgeving, het is een modern en duurzaam gebouw.

De aankoop loopt vooruit op de nieuwbouwplannen van De Molenberg. Wat deze plannen betreft verkent Marga Klompé de mogelijkheden. Ze werken hierin samen met de gemeente Oost Gelre. Voor de cliënten en zorgmedewerkers in De Molenberg verandert er op dit moment dan ook niets.

Verhuizing van het kantoordeel aan de Ziekenhuisstraat 14 naar de Barkenkamp zal waarschijnlijk in het voorjaar plaatsvinden.