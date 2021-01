Studenten Graafschap College helpen met thuisopvang en onderwijs voor kinderen

DOETNCHEM – Werkende ouders met jonge kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf vandaag via www.studentenGChelpenmee.nl de hulp inroepen van een student Pedagogisch Werk en Onderwijs. Ruim 140 studenten zijn beschikbaar zolang de kinderopvang en basisscholen gesloten zijn (voorlopig tot 9 februari) én de studenten niet naar hun stage kunnen. Het initiatief van het Graafschap College wordt samen met Seesing Flex, Maqqie en VNO-NCW Achterhoek in de regio uitgezet.

Michiel Gerlagh, lid van het college van bestuur van het Graafschap College, over het ontstaan van het initiatief: “We merken al een tijdje een toenemende druk bij een aantal collega’s, met name onder diegene met jonge kinderen. Het is in deze bizarre tijden sowieso lastig om alle ballen in de lucht te houden. De noodzakelijke sluiting van kinderopvang en basisscholen maakt het alleen maar lastiger. Aan de andere kant hebben we ook veel studenten voor wie stages momenteel niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Toen ontstond een idee om deze studenten te vragen voor thuisopvang en onderwijs voor kinderen van collega’s”.

Ruim 165 studenten meldden zich aan voor ondersteuning bij thuisopvang en onderwijs voor kinderen. Dit overtrof de vraag onder medewerkers. Sectordirecteur Anke Visser van Zorg, Welzijn en Sport: “Het was geweldig om te zien hoe enthousiast onze studenten reageerden. Ze zien het als een waardevolle en zinvolle bijdrage, in het kader van hun studie en voor de samenleving. Tegelijkertijd zien ze het als een mogelijkheid om wat bij te verdienen, iets wat in deze tijd voor hen ook lastig is. Omdat veel meer studenten dan collega’s zich tot nu toe hebben gemeld voor het initiatief van thuisopvang en onderwijs voor de kinderen, hebben we besloten om het aanbod ook breder in de Achterhoek te communiceren. Want er zijn natuurlijk veel meer ouders die vanwege tijdelijke sluiting van basisscholen en kinderopvang met hun handen in het haar zitten. Met stoom en kokend water hebben we een en ander voorbereid en uitgewerkt. Daarbij hebben we de samenwerking gezocht met onze regionale partner Seesing Flex, uitzendbureau in de Achterhoek. Zij hebben vervolgens ook online werkplatform Maqqie erbij betrokken. Samen hebben we een speciale website gelanceerd: www.studentenGChelpenmee.nl. Hier kunnen werkende ouders zich aanmelden en hun specifieke wensen kenbaar maken voor de thuisopvang en onderwijs voor hun kinderen. Binnen twee werkdagen laten we weten of er een student beschikbaar is die aansluit bij de wensen. Is dat het geval, dan kunnen student en ouder, al dan niet via de werkgever, de contractuele zaken snel regelen via het online werkplatform Maqqie.

Nardy Kemperman, vestigingsmanager van Seesing Flex: “Wij hebben een heel groot netwerk in de Achterhoek én goede ervaringen met Maqqie als 100% online werkplatform. Hier kunnen studenten en werkgevers eenvoudig een account aanmaken en kan de match geformaliseerd worden. Maqqie regelt de zakelijke overeenkomst, de betaling aan de student en de facturatie aan de werkgever van de ouder die de student heeft ingeschakeld. Of aan de ouder zelf wanneer die als ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.”

Ook VNO-NCW Achterhoek is heel blij met het initiatief. Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek: “Thuiswerken geeft veel druk bij werknemers met schoolgaande kinderen. Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer dat mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en de combinatie van werk en thuisonderwijs volhouden. Dit initiatief biedt een geweldige kans voor werkgevers en werknemers. In onderling overleg kunnen ze bepalen wanneer ze gebruik maken van de dienst en hoe ze de financiële verdeling van de lasten regelen.”

Anke Visser: “Alhoewel wij als Graafschap College geen contractpartner zijn bij de overeenkomst tussen student en de werkende ouders, benadrukken we dat het belangrijk is om de huidige corona-voorschriften na te leven waarbij er maar één persoon per dag in huis te gast mag zijn. We zijn zuinig op onze studenten en vinden het super dat zij zo massaal aan de slag willen gaan in de regio. Hopelijk helpt het naast onze eigen medewerkers veel Achterhoekse werkende ouders bij het verlagen van werkdruk en stress in deze moeilijke tijden.“