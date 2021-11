Kerst in de Stadsboerderij Grolle met exposities van kerststalletjes en wintertaferelen

GROENLO – De Stadsboerderij Grolle is in de maand december weer helemaal in kerstsfeer. De oude boerderij ademt natuurlijk altijd al een hele nostalgische sfeer uit, maar met de kerst weten de vrijwilligers deze bijzondere uitstraling nog extra te benadrukken. Halverwege december wordt de kerstversiering vol enthousiasme van de zolder gehaald en de hele boerderij stemmig versierd. Ook organiseren de vrijwilligers meerdere activiteiten, die allemaal passen in deze zo bijzondere laatste maand van het jaar. In de maand december zijn er twee exposities, die verband houden met de kerst.

Verschillende culturen, verschillende kerststalletjes

Maria Derksen verzamelt al jaren kerststalletjes. Deze zijn afkomstig vanuit de gehele wereld. Maria heeft meer dan tweehonderd kerststalletjes in haar verzameling. Omdat het christendom wereldwijd is verspreid, kun je ook overal ter wereld kerststalletjes vinden. Maar de gebruiken en rituelen rond kerst verschillen per cultuur en dit geldt ook voor de vormgeving van de kerststalletjes. De verzameling van Maria geeft hiervan een mooi beeld. Dit roept een gevoel van verbondenheid en herkenbaarheid op. Voor de expositie in de Stadsboerderij Grolle heeft Maria zo’n zestig kerststalletjes geselecteerd, onder andere uit landen als Denemarken, Polen, Oostenrijk, Duitsland, Thailand, Italië en Bangladesh.

Plezier in fotografie

Lidy Huethorst is amateurfotograaf, een hobby die zij al vanaf haar jonge jaren met veel liefde beoefent en van haar moeder heeft geleerd. Toen ze 18 jaar was, had ze haar eerste Kodakcamera, waar ze erg trots op was. Met diverse analoge camera’s heeft ze zich de fotografie eigen gemaakt. Haar inspiratie haalt Lidy uit de natuur. Voor haar expositie in de Stadsboerderij Grolle heeft zij een speciale fotocollectie samengesteld, die de sfeer van de kerst benadrukt. Het betreft een overzichtsexpositie van foto’s met winterse taferelen, die laat zien hoe mooi de Achterhoek en omgeving is gedurende de winter. Laat u verrassen door het vaak uitzonderlijk mooie resultaat dat Lidy uit haar camera weet te halen.

Kniepertjes bakken

Het mag natuurlijk niet ontbreken, het traditionele kniepertjes bakken in de Stadsboerderij Grolle. Op dinsdag 7 december a.s. is het zover, vanaf 10.00 uur gaan de vrijwilligers aan de slag en vanaf die dag zijn de kniepertjes ook te koop in de Stadsboerderij.

Nostalgische sfeer op de deel van de Stadsboerderij Grolle

De vrijwilligers zitten niet stil, de Stadsboerderij blijft in ontwikkeling. Zo is pas geleden de deel opnieuw ingericht met een winkelinrichting uit de jaren 1900. Een prachtige kruidenierskast en stijlvolle toonbank maken dat de deel die echte nostalgische sfeer heeft gekregen uit vroeger jaren. En om het plaatje compleet te maken, heeft de Stadsboerderij in haar winkel nostalgisch snoepgoed te koop. Wie kent nog het zoethout, de nogablokken, zuurstokken of de zuurtjes en dropjes van vroeger? Het is smullen geblazen in de Stadsboerderij Grolle.

De Stadsboerderij Grolle is te bezoeken op dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur, Notenboomstraat 15, 7141 AB GROENLO. Zie voor verdere informatie de website: www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook.

