Kringloop Aktief start met Open Hiring: kans op werk zonder sollicitaties en cv

Kringloop Aktief begint in mei met een nieuw concept bij het aannemen van personeel. Open Hiring is een uit Amerika overgewaaide manier van solliciteren. “We gaan op een nieuwe manier mensen uit de Achterhoek een kans geven om weer aan het werk te komen of een nieuwe boost te geven aan hun carrière”, stelt directeur/bestuurder Gerry Berndsen.

Bij Open Hiring worden geen sollicitatiegesprekken gevoerd en ook geen vragen over arbeidsverleden gesteld. Het biedt werkzoekenden en bedrijven nieuwe perspectieven.

“De functies staan op onze website. Werkzoekenden die in aanmerking willen komen voor een functie, komen op 10 of 11 mei naar Aktief en schrijven zich in op de vacaturewachtlijst. Als zij aan de beurt zijn, gaan ze aan de slag en worden ze beoordeeld op wat ze presteren op de werkvloer”. Met de nieuwe baan kan de Open Hiring-werknemer een vast inkomen verwerven. Iedereen die start, krijgt dezelfde voorwaarden als alle werknemers.

In Nederland is het concept als eerste Europese land een aantal jaar geleden uit Amerika overgenomen. Kringloop Aktief is de eerste in deze streek. Met name voor mensen die door omstandigheden langere tijd niet hebben gewerkt of voor mensen die wel solliciteren maar door het ontbreken van het juiste diploma of minder ervaring geen baan krijgen, is Open Hiring een uitkomst.

De bevindingen tot nu toe laten zien dat Open Hiring een win-win-situatie oplevert voor werkgever en werknemer. De werknemer kan zijn eigen lot meer in eigen handen nemen en krijgt meer voldoening en zelfvertrouwen omdat hij volwaardig deel uitmaakt van de maatschappij. Voor de werkgever is het de manier om onbewuste vooroordelen uit te sluiten en het levert gemotiveerde werknemers op. Bovendien kan de werkgever bijdragen aan de positie van mensen die nu tussen wal en schip dreigen te raken, maar wel graag mee willen doen. Kringloop Aktief draagt graag bij aan verantwoord ondernemerschap.

