Kledingcommissie en de stille was(kracht)!

GROENLO – De bekerwedstrijden zijn achter de rug, de competitie is gestart! Er kunnen weer wedstrijden gespeeld worden. Iedere week zullen vele teams strijden om de winst, gestoken in prachtige tenues. Tenues die mede door sponsoren en de kledingcommissie zijn geregeld. Alleen hiervoor al is zeker een dikke pluim voor de kledingcommissie op zijn plaats.

Vrijwilligers die heel veel tijd en moeite steken om alles geregeld te krijgen, ieder team zijn tenue. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, voldoende shirts, sokken en kousen maar dit is het niet. Vele uurtjes gaan er in zitten om alles op de goede manier geregeld te krijgen. Spreekuren om alles uit te delen of in te laten leveren.

De kledingcommissie is een bedrijf aan zich binnen de vereniging Grol. Uitzoeken, beoordelen, tellen en vouwen. Herverdelen, bijbestellen en bedrukken. Daarnaast ook nog eens ervoor zorgen dat alle leiders en trainers voorzien zijn van club kleding. Stille krachten die er toch maar mooi voor zorgen dat wij er zaterdag of zondag netjes bij lopen!

Zijn wij er dan? Nee, natuurlijk niet! In deze tenues wordt natuurlijk gezweet, geploeterd door de modder of gegleden tussen de grassprieten of de rubberen korrels en als allemaal misschien een beetje tegenzit zelfs nog wel eens een rode bloedvlek en als mee zit een champagnevlek!!

Toch staan wij als voetballers ieder weekend weer in een fris en fruitig tenue op het veld. Bij de senioren zijn er vele teams die dit extern hebben geregeld, een professioneel wasbedrijf komt de kleding na de wedstrijden halen en zorgt ervoor dat deze weer gewassen en gevouwen terug komen op het sportcomplex.

Maar vergeet onze stille waskrachten niet, de vaders en moeders die de was na de wedstrijd meenemen naar huis en daar de wasmachine laten draaien want ook de kleintjes maken van alles vies!

Deze “stille” waskrachten mogen ook wel eens benoemd worden en een beetje in het zonlicht worden gezet. Je hoort en ziet ze niet maar ze zijn er wel. Uiteindelijk ziet iedereen ze wel en als je dichtbij staat ruik je het ook nog wel, iedere zaterdag bij de diverse jeugdteams de spelers met hun schone tenues!

Ze zijn er weer klaar voor om te strijden met een glanzend logo van de Grol op de borst en de witte broeken met daaronder de blauwe sokken en hun rode strepen. Vol trots gedragen om zo er alles aan te doen om te proberen de wedstrijd te winnen. Ondertussen staat de “stille” waskracht langs de lijn te genieten.

