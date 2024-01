Knunnekes krijgen extra buutavond

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes heeft na zes volgeboekte pronkzittingen / Buutavond in Carnavalshoes City Lido een zevende avond aangekondigd, De laatste buutavond vond afgelopen zaterdag plaatst. Penningmeester Peter Nales, die na elf jaar afscheid neemt als penningmeester, ziet dit als een kans om meer jongeren te betrekken bij de carnavalstradities van Groenlo. Tijdens de evenementen gaf Nales aan dat de betrokkenheid van jongeren bij carnaval cruciaal is voor de toekomst.

De pronkzittingen bevatten optredens die lokale actualiteiten en culturele thema’s bespotten. In een buut in een fictieve tattooshop bespraken Koen Klein Tuente en klant Nick Oostendorp het dagelijks leven in Groenlo. Mark Ebbers, bekend om zijn intellectuele humor, richtte zich op personen uit Groenlo en Zieuwent. Chiara van Bergen nam moderne leefstijlen op de hak, terwijl Joost en Martijn verkleed als drag queens de draak staken met gendergelijkheid.

De Knunnekes staan voor een uitdaging met regeldruk en kosten, maar Nales sprak de hoop uit op positieve gesprekken met de gemeente. De vereniging vraagt bezoekers om duurzaam om te gaan met afval tijdens carnaval.

