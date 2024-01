HV Grol DS 1 – BWO

GROENLO – Op zondagmiddag ontvingen de handbaldames van HV Grol hun tegenstanders, BWO uit Hengelo. De spanning was direct voelbaar bij de dames van HV Grol, die desondanks voortvarend van start gingen. Met een solide offensieve dekking, die weinig ruimte bood aan de gasten, liepen ze gestaag uit naar een 10-6 voorsprong, gedreven door snel en aantrekkelijk handbal. Richting het einde van de eerste helft vonden de gasten echter meer speelruimte en verkleinden het gat naar 10-8.

De uitdagingen werden groter toen HV Grol de tweede helft met een speler minder moest aanvangen vanwege een tijdstraf. BWO benutte dit voordeel en nam een 12-13 voorsprong. De dames van HV Grol bleven echter vastberaden, met een onwrikbare dekking en een koelbloedige houding, ongeacht wie er op het veld stond. Dankzij een opnieuw sterke prestatie van keeper Kim ebde de hoop van BWO weg. HV Grol, onverminderd hoog in tempo, wist in de laatste 10 minuten de score verder uit te bouwen. Deze indrukwekkende teamprestatie resulteerde in een 23-18 overwinning, een bemoedigend resultaat voor de aankomende wedstrijden. Met hernieuwde kracht kijken de dames uit naar hun volgende thuiswedstrijd op zaterdagavond tegen de Tukkers DS2.

