HV Grol DS 4 – HCW DS 2

GROENLO – Zaterdagavond speelde dames 4 van handbalvereniging Grol tegen HCW uit Winterswijk. Bij dat team is het nooit zeker welke spelers tegenover je staan, soms worden ze aangevuld met midweekspelers, soms met jeugd. De vorige wedstrijd had HV Grol het lastig en verloren ze met 15-12. Dit keer werd afgesproken vanaf het begin attent te zijn en op eigen tempo te blijven spelen. Loran knalde het eerste doelpunt erin, HCW antwoordde gelijk met een tegendoelpunt. Beide teams bleven om en om scoren tot Kim door een break-out een gat wist te slaan, 6-4. In de verdediging had de thuisploeg wat moeite met het doorgeven van de cirkel, hier moest goed gepraat worden met elkaar. Mariska en Dorien waren op schot en zorgden ervoor dat HV Grol ging rusten met een voorsprong van 10-6.

In de rust werd afgesproken de cirkel goed door te geven en veel te praten. De mooie aanvallen gingen in de tweede helft gewoon door. Keepster Pien hield meerdere penalty’s tegen en Joyce maakte haar droomdoelpunt, vanuit de hoek met een lobje over de keeper. HCW wist nog een enkele keer de verdediging te passeren, maar kon niet meer in de buurt komen van een overwinning. Het tempo werd door HV Grol in de laatste 5 minuten opgevoerd, er was nog energie voor een eindsprint. Zo wist dames 4 een ruime overwinning te behalen, met 20-12 gingen ze tevreden naar de kleedkamer. Volgende week zondag spelen ze een uitwedstrijd tegen Duiven.