Al € 15.673 opgehaald voor jonge verkeersslachtoffers

WINTERSWIJK – Deze week overhandigde CarProf aan het goede doel een cheque ter waarde van € 15.673. Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp: “Fantastisch, een prachtige tussenstand!” Samen met alle andere CarProf autobedrijven in Nederland zet CarProf Wikkerink Winterswijk zich sinds begin dit jaar met een speciale APK actie in voor kinderen die slachtoffer of nabestaande zijn van een verkeersongeval.

Met deze APK actie wil het autobedrijf de relatie tussen goed onderhoud en veiligheid benadrukken. Wilco Wikkerink van CarProf Wikkerink Winterswijk: “Een auto in opperste staat is immers veiliger dan een auto die rammelt. Zo geven versleten remmen of banden een langere remweg, wat fataal kan zijn bij een noodstop. Onderhoud is daarom essentieel.” Ineke Sybesma: “Onze samenwerking met CarProf past dan ook uitstekend. Ook wij maken ons hard voor veiligheid in het verkeer.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Met de actie geven de autobedrijven bovendien invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Van elke uitgevoerde APK gaat € 0,50 naar TrafVic-Kids. Dit project van Fonds Slachtofferhulp biedt specialistische hulp aan kinderen na een ernstig verkeersongeval. Zij zijn zelf slachtoffer, of hebben bijvoorbeeld een ouder of broer verloren. Ineke Sybesma: “Met wetenschappers en therapeuten kunnen we zo in de toekomst jaarlijks honderden jonge slachtoffers (online) therapie bieden.” De actie loopt door tot in 2022, met elke maand een tussenstand op www.carprof.nl.