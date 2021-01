Knunnekes zoekt foto’s optocht voor expositie

GROENLO – Carnavals Vereniging De Knunnekes uit Groenlo heeft sinds enkele weken in de Beltrumsestraat 56 (voorheen Ans’ Brocante) een etalage-expositie neergezet om het Grolse carnavals gebeuren levend te houden. Deze wordt met regelmaat aangepast en telkens is hier een thema aan verbonden. Zo zal deze straks geheel gewijd worden aan de Grolse carnavalsoptocht. De optochtcommissie zoekt voor deze expositie mooie foto die jij gemaakt of in het bezit hebt. Dit kan van de optocht van 2020 zijn maar uiteraard ook van de jaren ervoor.

Zoek die prachtige of bijzondere foto van je groep en/of wagen en stuur deze naar optocht@kunnekes.nl.