Codirecteur treedt terug van Koppelkerk

BREDEVOORT – Het bestuur van de Koppelkerk maakt bekend dat codirecteur Linda van der Berg in goed overleg terugtreedt als directielid van de Koppelkerk. Verschil van inzicht over de gang van zaken en het te voeren beleid van de Koppelkerk heeft geleid tot dit besluit. Linda van der Berg was bijna een jaar verbonden aan de Koppelkerk. Het bestuur bedankt Linda van der Berg voor haar inzet en wenst haar veel succes in de toekomst toe.

Over de Koppelkerk

De Koppelkerk is het kunst- en cultuurcentrum in Bredevoort. Liefhebbers uit de hele regio komen ernaartoe voor concerten, exposities, lezingen, discussieavonden en boeken.