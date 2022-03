Koeientuin Kraanswijk 7de locatie Silo Art Tour Achterhoek 

GROENLO – Na oplevering van het 1e kunstwerk eind 2020, volgen nieuwe Silo Art Tour locaties in een razend tempo. Bijna 510 liter verf, 950 bussen spray verf en 857 schilderuren verder, zijn inmiddels al 6 agrarische objecten getransformeerd tot kunstwerken. De beurt is nu aan Oost Gelre. De Vlaamse kunstenaar Bart Boudewijns is op 7 maart 2022 aan de slag gegaan met het 7de kunstwerk op het terrein van De Koeientuin Kraanswijk in Groenlo.

Kunstenaar Bart Boudewijns (artiestennaam SMOK) staat bekend om zijn realistische en kleurrijke kunstwerken. In zijn ontwerp legt hij de link tussen het bedrijf en de omgeving. De Koeientuin is een uniek totaalconcept voor de huisvesting van melkvee. De natuurlijke leefomgeving van de koe is nagebootst in de stal. De koeien lopen vrij rond tussen de bomen in een overkapte serre. Bart gaat meerdere silo’s en objecten op het terrein van de Koeientuin beschilderen, zodat een mini Silo Art Tour ontstaat!

Kleurrijk Oost Gelre

Wethouder Marieke Frank is verheugd dat de Silo Art Tour ook Oost Gelre aandoet: “Oost Gelre wordt steeds kleurrijker. ‘Street Art Oost Gelre’ heeft er al voor gezorgd dat diverse, wat saaie muren in onze gemeente zijn getransformeerd tot ware, kleurrijke kunstwerken. En dat groeit nog steeds. De Silo Art Tour sluit daar perfect op aan!” Wethouder Jos Hoenderboom vult aan: “Behalve dat de Silo Art Tour zorgt voor verbindingen in de regio, verbindt het ook de culturele sector aan de agrarische sector. Én aan de toeristische sector. Mooi voor onze inwoners, maar zeker ook aantrekkelijk voor bezoekers van Oost Gelre!”

Het proces volgen

Het proces is te volgen via het Instagram en Facebook kanaal van Silo Art Tour Achterhoek (@siloarttourachterhoek) en via www.siloarttourachterhoek.nl.Hier zullen regelmatig updates worden geplaatst over de voortgang. Het terrein is niet vrij toegankelijk voor bezoekers i.v.m. veiligheid. De kunstwerken zijn – op afstand – vanaf de kruising Klaverdijk en Zwolse Veenweg te bewonderen. Eén silo komt na oplevering direct aan de weg te staan.

10 Achterhoekse gemeenten

Nog tot het einde van de zomer van 2022 wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe kunstwerken. In totaal worden in 10 Achterhoekse gemeenten schuren, silo’s en andere agrarische objecten getransformeerd tot kunstwerken. De kunstwerken zijn aan elkaar verbonden door fiets- en autoroutes.

Samenwerken op z’n Achterhoeks

Het realiseren van de kunstwerken is mogelijk dankzij de betrokkenheid van meer dan 30 partijen, waaronder Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, LEADER Achterhoek en 10 gemeenten. Met de Silo Art Tour willen we de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de Achterhoek vergroten en identiteit en trots van deze streek versterken.

