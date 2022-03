Nieuw lokaal FUTURELAB van Marianum in gebruik genomen

LICHTENVOORDE – Op dinsdag 8 maart jl. werd het nieuwe lokaal het FUTURELAB van Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde in gebruik genomen. Leerlingen van basisschool Het Gele Park uit Lichtenvoorde hadden de primeur.

De Zeven Werelden van Techniek

In de grote lichte en moderne ruimte gingen de leerlingen in groepjes aan de slag in een van ‘De Zeven Werelden van Techniek’. Per ‘wereld’ maakten ze voor hun opdrachten gebruik van de verschillende aangeboden technieken, zoals een 3D-printer, een VR-bril, robotarmen of het groene scherm. Sommige opdrachten waren nog best moeilijk.

FUTURELAB – we create tomorrow by what we dream today!

In het FUTURELAB maken zowel leerlingen van Marianum en basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 uit de regio op een laagdrempelige manier kennis met de nieuwste technieken en technologieën. Deze sluiten goed aan bij de nieuwe beroepen waar Marianum leerlingen voor opleidt.

Tech4Life

Het FUTURELAB is een doorontwikkeling van het Tech4Life lokaal dat voorheen gevestigd was in het onderbouwgebouw van Marianum in Lichtenvoorde. Hier maakten leerlingen uit groep 7 en 8 al kennis met techniek.

Samenwerking

Het FUTURELAB in Lichtenvoorde is een initiatief van vier partijen in de gemeente Oost Gelre, te weten de basisscholen in de gemeente Oost Gelre, Marianum, de Industriële Kring Groenlo/Lichtenvoorden (IKGL) en de gemeente Oost Gelre. Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om te komen tot één goed geëquipeerd lokaal, zowel inhoudelijk als financieel.

