Nieuwe, éxtra naam voor nieuwbouw Careaz

LICHTENVOORDE – Het woonzorgcomplex Antoniushove van Careaz in het centrum van Lichtenvoorde krijgt er een nieuwe naam bij. Het pand dat direct naast de kerk is gebouwd heeft een eigen ingang, is gelegen aan een andere straat en krijgt zodoende een eigen naam; Rapenburgerhof. De rest van het woonzorgcentrum blijft, zoals voorheen, Antoniushove heten.

Om tot deze nieuwe, éxtra naam te komen vroeg Careaz aan bewoners, familie en medewerkers om mee te denken. Dat leverde een veelheid aan suggesties op, waaronder Jozefhoeve, Ludgerhof, De Meisjesschool, De Noabers, De Rapenburg, de Gaper en het Kloosterhuis. De keuze is gevallen op Rapenburgerhof, een statige naam die past bij de uitstraling van het pand en die historisch verbonden is aan de locatie.

Rapenburg is een hele oude naam die in Lichtenvoorde al meer dan 300 jaar voor komt. Ook op andere plekken in Nederland komt de naam voor maar niemand kan deze echt verklaren.

In de 18e eeuw sprak men in Lichtenvoorde al van ‘het huis op de Rapenborgh’. Ook de pastoor had een huis en schuurkerk op de Rapenborgh. In 1708 was er een officiële aantekening waarin melding werd gemaakt van een ‘hof aen de steenstrate voor den Rapenborgh gelegen’. Dus de straat is kennelijk genoemd naar een locatie die bekend stond als de Rapenborgh. Op de kadasterkaart van 1832 was er sprake van de Rapen Borgsche straat.



Bron: Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde

Het nieuwe Antoniushove krijgt een hoofdentree aan de Varsseveldseweg 1 en Rapenburgerhof een eigen ingang aan de Rapenburgsestraat 33. Naar verwachting zal de verhuizing naar de nieuwbouw plaatsvinden in de tweede helft van september 2022.



Foto: PR – Hoofdentree Antoniushove aan de Varsseveldseweg Foto: PR – Rapenburgerhof aan de Rapenburgestraat Bron FAME architecten

