Leerlingen Marianum winnen regionale finale Skills Talents

GROENLO/LICHTENVOORDE – Op woensdag 12 februari jl. hebben drie vmbo-leerlingen, Bram, Keven en Luuk, met het profiel Bouwen, Wonen en Interieur van Scholengemeenschap Marianum de eerste prijs gewonnen van de teamvakwedstrijd Skills Talents, gehouden in Aventus in Apeldoorn. Dit betekent dat ze de beste zijn in de regio Gelderland op hun vakgebied en doorgaan naar de landelijke finale op 5 maart 2020 in het WTC in Leeuwarden.

De opdracht voor de leerlingen van Bouwen, Wonen en Interieur was om een windlicht te maken. Het viel de jury op dat de leerlingen van Marianum gelijk heel serieus bezig waren. Ze zorgden dat de omgeving veilig was, dat ze goed samenwerkten en dat de materialen goed werden gebruikt. En daar werden ze ook op beoordeeld.

Leerlingen van Economie & Ondernemen deden ook mee en moesten onder andere een zakelijke brief maken, een badge ontwerpen, zakelijk telefoongesprek gevoerd en poststukken sorteren (secretariële werkzaamheden). Zij zijn helaas niet door naar de finale, maar zijn wel een ervaring rijker.