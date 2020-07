Lions Award en 1.000 euro voor SKB4Gambia

GROENLO – De Lionsclub Groenlo-Slingelanden reikt elk jaar de Lions Award met bijbehorende cheque uit aan een aansprekend goed doel dat wordt geïnitieerd vanuit onze regio. Dit jaar is dat SKB4Gambia. Namens het Gambiaanse SKB-project nam Carla Klein Breteler de award en een geldbedrag van 1.000 euro in ontvangst.

De award en de cheque werden donderdag 16 juli uitgereikt door de kersverse Lions-president Maarten Reimes. Carla Klein Breteler van SKB4Gambia toonde zich verrast. “Een heel mooi gebaar van de Lions en een absolute stimulans om door te gaan met ons project.” Lions-president Maarten Reimes: “Via ons lid Theo Helmers horen we al vele jaren goede verhalen over SKB4Gambia. Omdat we het als serviceclub ontzettend belangrijk vinden om maatschappelijke goede doelen te ondersteunen, was het niet meer dan logisch om dit initiatief ook een steuntje in de rug te bieden.”

Succesvol project in Serrekunda

Dat SKB4Gambia de Lions Award 2020 kreeg uitgereikt, is niet vreemd. Al vele jaren zet een team van medisch specialisten van het SKB zich namelijk in voor een ziekenhuis in de grootste stad van Gambia, Serrekunda. Naast het overdragen van kennis wordt daar complexe medische zorg verleend. “Automatisch wordt er tijdens ons verblijf contact gemaakt met de lokale bevolking”, aldus de Beltrumse kwartiermaker en IC-verpleegkundige Carla Klein Breteler. “Ze hebben een grote en serieuze behoefte aan allerhande artikelen die voor ons heel normaal zijn, maar voor hen allesbehalve vanzelfsprekend. Wat begon met het meenemen van dagelijkse spullen is langzamerhand veranderd in een serieuze goederenstroom. Zo krijgen overjarige shirts van de Beltrumse voetbalvereniging VIOS al geruime tijd een tweede leven in Gambia. Na elke goederenzending raakt de hartelijkheid van de Gambiaanse bevolking ons weer.”

Lions Award jaarlijks uitgereikt

De Lions Award en de bijbehorende cheque wordt door de Lionsclub Groenlo-Slingelanden jaarlijks uitgereikt aan een goed doel in de oostelijke Achterhoek of een goed doel dat vanuit deze regio wordt geïnitieerd. Eerder al kregen onder andere de voedselbank Oost-Achterhoek en de Rainbowband de Lions Award uitgereikt. De leden van de Lionsclub Groenlo-Slingelanden zamelen de gelden in door acties op touw te zetten en door activiteiten te organiseren zoals concerten, seminars en enkele jaren terug een haringparty.

