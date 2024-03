Livemuziek uit Eindhoven, maar ook voorstelling van Crawatte in Taste

GROENLO – Op zaterdag 23 maart, vanaf 21:30 uur, warmt Strahljäger het publiek lekker op voor Red Devil. No bullshit Rock ‘n Roll uit Eindhoven. Verwacht gezicht smeltende solo’s, donderende drums, grommende bas. Rock zoals hij bedoeld is met een dikke vette Rockcity rand. Podium beesten pur sang! Dit powertrio heeft hun eerste EP ‘Shake your world’ in 2019 uitgebracht op CD, via Spotify en gerelateerde platforms. In 2020 heeft Red Devil ‘Rocker Motherfocker’ opgenomen. Dit nummer is met succes ontvangen en gekoppeld aan een clip op YouTube. Red Devil is een echte live ervaring. Na dozijnen optredens in Nederland & België staan ze nog steeds onverminderd op het podium.



SUPPORT: Strahljäger Naam: Strahljäger (vertaling: “Straaljager”) Genre: Happy Metal (ja, dat is een ding! Dit is een compleet nieuwe genre in de Rock-scene) Oorsprong: Ruurlo/Barchem. Motto: “We play happy metal!” En dat doen ze met verve. Hun muziek is zo stevig en verrassend dat je er spontaan een luchtgitaar bij wilt pakken.

Strahljäger speelt bekende nummers in een happy metal jasje, maar dan wel met een knipoog. Hun shows zijn een mix van headbangen, lachen en luchtgitaar spelen. Dus kom naar een optreden en laat je verrassen! Klassiekers van ZZ-Top, Dire Straits en CCR (want wie houdt er niet van een beetje “Bad to the Bone” tijdens het ontbijt?) zou je kunnen herkennen. Bekende hits van ABBA, Queen en Midnight Oil (Of kun je dat drinken?) worden ver-Rockt. En ja, zelfs Lady Gaga en The Weeknd krijgen een Metalmake-over.

Dan zondag de 24e om 15:30 uur niemand minder dan Crawatte op het podium met een try out van hun theatershow: De Laatste Kans. De entree is vrij

Crawatte is een driemansband uit de Achterhoek. Dat is de streek waar Gerben Grooten (drums, zang), Roel Venderbosch (bas, zang) en Marc Hijink (gitaar, zang) opgroeiden. Ze spelen al meer dan dertig jaar samen en ontwikkelden een unieke stijl van rockmuziek, humor en theater.

Een bandje, dat schept een band voor het leven.

Crawatte begon als een muziektrio van drie Achterhoekse jongens. Hun smaak bleek niet in één hokje te wurmen, dus speelden ze alle genres en alle talen door elkaar, strooiden met tv-programma’s en reclametunes. Van theaterrock naar tango, van schlager naar samba; zo bouwde Crawatte een eigen, absurde speeltuin. Mooi man. Ze stonden op het punt een eigen muziektheatershow te maken. Maar dat plan moest in de ijskast, iets langer dan verwacht. En nu maken de mannen van Crawatte alsnog hun droom waar. Drie zingende Einzelgängers die verbonden zijn door hun Honger naar Vroeger: ‘Echt melancholisch was ik pas in de tijd dat ik nog nostalgisch was’. Ze hebben nog één kans om samen boven zichzelf uit te stijgen. Het is hun laatste kans.

